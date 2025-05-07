Киев согласен на буферную зону на фронте? У Трампа объяснили детали плана

В США говорят, что после прекращения огня снова начать воевать очень тяжело

Украина готова на создание демилитаризованной зоны между украинскими и российскими войсками. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Американский высокопоставленный чиновник предложил прекращение огня на текущих позициях сторон. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Так что украинцам нужно сказать: "Это – одна из тех ситуаций, которые могут меняться со временем". Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись – это ваша земля на данный момент", – подчеркнул Келлог.

По словам спецпредставителя США, Украина готова отвести свои войска на 15 километров, а Россия сделает то же со своей стороны. Это создаст 30-километровую буферную зону без военных действий, контролируемую войсками "коалиции решительных".

"То есть создается четко контролируемая 30-километровая зона. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения", — пояснил Келлог.

По мнению американского представителя, ключевым моментом может стать 30-дневная остановка огня. Он убежден, что если перемирие продержится месяц, его можно будет продлить.

"И вот если удастся удержать это перемирие в течение 30 дней – я действительно в это верю – тогда его можно будет продлить. А как военный я скажу: очень тяжело снова начать конфликт после прекращения боевых действий. И я не думаю, что они будут снова воевать", – отметил Келлог.

Спецпредставитель также привел примеры Балтийских стран после второй мировой войны и объединения Германии, подчеркнув, что политические обстоятельства могут меняться со временем.

Где сейчас проходит линия огня, по данным DeepState:

Граница Сумщины и Харьковщины с Россией

Граница Харьковщины и оккупированной Луганской области.

В Донецкой области продолжается активное наступление. Оккупанты хотят выйти в Днепропетровскую область.

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