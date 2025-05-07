Не хотіла, щоб син став президентом: що відомо про єврейську маму Володимира Зеленського

Римма Зеленська уникає публічності

Ця жінка ніколи не виступала перед камерами, майже не з’являлася на публіці, але саме Римма Зеленська — мама президента України, яка завжди його підтримувала і була опорою. Вона пройшла через суворі умови Монголії і роки роботи на заводі.

Римма Володимирівна залишалася в тіні злетів свого сина, але саме вона — та жінка, яка дала йому життя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Володимира Зеленського.

Що відомо про маму Володимира Зеленського

Римма Володимирівна Зеленська народилася 16 вересня 1950 року у Кривому Розі. Вона здобула освіту інженера і кілька років працювала за фахом.

Римма Зеленська в молодості із маленьким сином

Коли вони із чоловіком, Олександром Семеновичем, були молодими, разом поїхали до Монголії, де Римма Володимирівна працювала інженером. Проте, через важку роботу у неї з’явилися проблеми зі здоров’ям, і за чотири роки сім’я повернулася до Кривого Рогу. Після цього жінка більше не працювала за фахом, а зосередилася на родині.

Коли її син став популярним актором, а згодом і президентом України, Римма Зеленська залишалася осторонь публічного життя. Вона вкрай рідко давала інтерв’ю і залишалася за кадром. Однак коли Володимир Зеленський влаштовував передвиборчу кампанію, його мама і батько відмовляли його від балотування у президенти.

"Він радився з нами, але ми сказали, що це йому зовсім не потрібно. Це суцільний бруд. Але він так вирішив. Це його вибір. Принаймні я знаю, що він не крастиме, і не дасть нікому красти. У нас сім'я була скромна. Поки тато захистився та досяг всього… Тож він виховувався не в багатій сім'ї, а у звичайній, робітничій", — ділилася Римма Зеленська в інтерв’ю.

Проте, Володимир Олександрович розповідав, що його мама піклувалася про нього під час знімань "Кварталу 95". "Раніше коли ще жодних дієт не дотримувався, тоді холодець у судочку. І обов'язково повернути судочки. Це круто", — розповідав президент.

Зараз Римма Володимирівна на пенсії та мешкає у Кривому Розі разом із чоловіком. Відомо, що вона має теплі стосунки з онуками та часто проводить з ними час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Дональда Трампа. Вона родом із маленького села, але поїхала до Нью-Йорка, де працювала покоївкою, а потім вийшла заміж за заможного забудовника.