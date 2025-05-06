Працювала покоївкою і вийшла заміж за заможного забудовника: що відомо про маму Дональда Трампа

Жінка займалася благодійністю за життя

Мері Енн Маклауд Трамп — жінка, чиє ім’я не таке відоме, як ім’я її сина, який двічі став президентом однієї з найвпливовіших країн світу. Вона родом із маленького села, але вирушила будувати своє життя за океаном. Мері залишилася у тіні знаменитого сина — Дональда Трампа, але зараз у ЗМІ цікавляться хто та жінка, яка змогла виховати майбутнього лідера США.

Вона була однією із десяти дітей у сім’ї. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Дональда Трампа.

Що відомо про Мері Енн Маклауд Трамп

Майбутня мама Дональда Трампа 10 травня 1912 року в шотландському селі Тонг на острові Льюїс. Вона росла у багатодітній родині і була наймолодшою з десяти дітей. У віці 18 років, у 1930, Мері вирішила поїхати за кордон у пошуках кращої долі. Вона вирушила до Нью-Йорка, де спочатку працювала покоївкою у домівках заможних людей.

Дональд Трамп із матір'ю і батьком

Із Фредом Трампом, який згодом став батьком Дональда і ще чотирьох дітей, вона побралася у 1936 році. Тоді він був впливовим забудовником. У 1942 році Мері Енн отримала громадянство Америки. Пара мешкала у заможному районі штату Квінс. Вона почала активно займатися благодійністю, підтримувала численні організації, які допомагали дітям з церебральним паралічем та людям з розумовими вадами.

Мері Енн Трамп із донькою Елізабет, сином Дональдом і його коханою Меланією. Фото: Getty Images

Попри те, що вона мешкала у США, Мері Енн зберігала тісний зв'язок з батьківщиною. Вона приїздила до Шотландії і підтримувала зв'язки з родичами на острові Льюїс. У 2008 році Дональд Трамп відвідав будинок, у якому мешкала його мати.

Мері Енн Маклауд Трамп у молодості

Дітей Мері Енн виховувала у пресвітеріанській вірі і завжди вважала, що освіта — це дуже важливо. Мати Дональда Трампа померла 7 серпня 2000 року в Нью-Гайд-Парку, Нью-Йорк. Їй було 88 років. Вона похована на лютеранському цвинтарі всіх віросповідань у Мідл-Віллідж, Квін, поряд із чоловіком та сином Фредом.

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