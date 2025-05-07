Не хотела, чтобы сын стал президентом: что известно о еврейской маме Владимира Зеленского

Римма Зеленская избегает публичности

Эта женщина никогда не выступала перед камерами, почти не появлялась на публике, но именно Римма Зеленская – мама президента Украины, которая всегда его поддерживала и была опорой. Она прошла через суровые условия Монголии и годы работы на заводе.

Римма Владимировна оставалась в тени взлетевшего своего сына, но именно она — женщина, которая дала ему жизнь, решил выяснить, что известно о маме Владимира Зеленского.

Что известно о маме Владимира Зеленского

Римма Владимировна Зеленская родилась 16 сентября 1950 года в Кривом Роге. Она получила образование инженера и несколько лет работала по специальности.

Римма Зеленская в молодости с маленьким сыном

Когда они с мужем Александром Семеновичем были молодыми, вместе поехали в Монголию, где Римма Владимировна работала инженером. Однако из-за тяжелой работы у нее появились проблемы со здоровьем, и через четыре года семья вернулась в Кривой Рог. После этого женщина больше не работала по специальности, а сосредоточилась на семье.

Когда ее сын стал популярным актером, а впоследствии и президентом Украины, Римма Зеленская оставалась в стороне от публичной жизни. Она крайне редко давала интервью и оставалась за кадром.

"Он совещался с нами, но мы сказали, что это ему совсем не нужно. Это сплошная грязь. Но он так решил. Это его выбор. По крайней мере, я знаю, что он не будет воровать, и не даст никому воровать. У нас семья была скромная. Пока папа защитился и достиг всего… Так что он воспитывался не в богатой семье", — рассказывала Римма Зеленская в интервью.

Однако Владимир Александрович рассказывал, что его мама заботилась о нем во время съемок "Квартала 95". "Раньше когда еще никаких диет не соблюдал, тогда холодец в судочке. И обязательно вернуть судочки. Это круто", — рассказывал президент.

Сейчас Римма Владимировна на пенсии и проживает в Кривом Роге вместе с мужем. Известно, что у нее теплые отношения с внуками и она часто проводит с ними время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о маме Дональда Трампа. Она родом из маленькой деревни, но уехала в Нью-Йорк, где работала горничной, а потом вышла замуж за богатого застройщика.