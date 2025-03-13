Забутий і пограбований: на що перетворився рідний дім Януковича в окупованому Єнакієвому
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У цьому будинку Янукович провів своє дитинство та юність
Колишній президент України Віктор Янукович, таємну дачу якого зруйнувала російська армія, своє дитинство провів у селищі Півнівка на околиці Єнакієвого. Але з 2014 року місто знаходиться під окупацією, а батьківський будинок президента-втікача, перетворюється на руїни.
"Телеграф" з’ясував, як виглядає батьківський будинок зрадника Віктора Януковича на Донеччині. "Русскій мір" його не зберіг.
Як виглядає будинок Януковича в окупованому Єнакієвому
Колишній президент України Віктор Янукович своє дитячі та юні роки провів у невеликому селищі, розташованому в межах Єнакієвого. Раніше у цьому селищі був пивний завод, на честь якого населений пункт і отримав назву "Півнівка". Але у 90-ті роки завод закрили та розікрали.
Дім Віктора Януковича мало відрізнявся від інших будинків на вулиці, це була невелика хатка з садовою ділянкою. Але у 2014 році Єнакієве потрапило під російську окупацію. З того часу багато будинків перебувають у занедбаному стані, у тому числі й будинок, де мешкав Віктор Янукович.
Фотографіями його будинку, зробленими у 2016 році, поділився на своїй сторінці у Facebook переселенець із Єнакієвого Олександр Чернов. На кадрах видно, що "русскій мір" не зберіг батьківську спадщину навіть свого вірного послідовника.
Будинок Віктора Януковича перебуває у занедбаному та убогому стані, він практично зруйнований, а всередині нього давно все розграбовано. Ділянка заростає бур’янами, деякі вже вищі від даху будівлі.
Відомо, що після втечі Януковича на територію Росії його родичі намагалися продати цей будинок, але через проблеми з документами на право власності це зробити не вдалося. Тепер він стоїть забутий, перетворюючись на одні руїни.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає колишня дача Віктора Януковича у Криму, де любив відпочивати Кучма. У цьому місці політик грав у волейбол, займався риболовлею, співав у караоке та грав на гітарі.