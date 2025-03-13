У цьому будинку Янукович провів своє дитинство та юність

Колишній президент України Віктор Янукович, таємну дачу якого зруйнувала російська армія, своє дитинство провів у селищі Півнівка на околиці Єнакієвого. Але з 2014 року місто знаходиться під окупацією, а батьківський будинок президента-втікача, перетворюється на руїни.

"Телеграф" з’ясував, як виглядає батьківський будинок зрадника Віктора Януковича на Донеччині. "Русскій мір" його не зберіг.

Як виглядає будинок Януковича в окупованому Єнакієвому

Колишній президент України Віктор Янукович своє дитячі та юні роки провів у невеликому селищі, розташованому в межах Єнакієвого. Раніше у цьому селищі був пивний завод, на честь якого населений пункт і отримав назву "Півнівка". Але у 90-ті роки завод закрили та розікрали.

Дім Віктора Януковича мало відрізнявся від інших будинків на вулиці, це була невелика хатка з садовою ділянкою. Але у 2014 році Єнакієве потрапило під російську окупацію. З того часу багато будинків перебувають у занедбаному стані, у тому числі й будинок, де мешкав Віктор Янукович.

Дитинство та юність Янукович провів у селищі Півнівка

Фотографіями його будинку, зробленими у 2016 році, поділився на своїй сторінці у Facebook переселенець із Єнакієвого Олександр Чернов. На кадрах видно, що "русскій мір" не зберіг батьківську спадщину навіть свого вірного послідовника.

Як виглядає рідний дім Януковича у Єнакієвому

Будинок Віктора Януковича перебуває у занедбаному та убогому стані, він практично зруйнований, а всередині нього давно все розграбовано. Ділянка заростає бур’янами, деякі вже вищі від даху будівлі.

Будинок Януковича практично зруйнований

Будинок стоїть нічийний і заросте бур’янами

Відомо, що після втечі Януковича на територію Росії його родичі намагалися продати цей будинок, але через проблеми з документами на право власності це зробити не вдалося. Тепер він стоїть забутий, перетворюючись на одні руїни.

Будинок Януковича в Єнакієвому пограбований усередині

"Телеграф" писав раніше, як виглядає колишня дача Віктора Януковича у Криму, де любив відпочивати Кучма. У цьому місці політик грав у волейбол, займався риболовлею, співав у караоке та грав на гітарі.