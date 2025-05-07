Перемир'я на 9 травня: Чалий розповів, що насправді криється за ініціативою Путіна

Чалий пояснив тактику Росії на 9 травня

Росія запропонувала триденне перемир'я на 9 травня, але це лише спроба захистити свій парад у Москві. Україна натомість виступає за 30 днів припинення вогню. Цей час можна використовувати, наприклад, на обмін полоненими та евакуацію загиблих.

Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий розповів в інтервʼю 24 каналу. За його словами, Кремль не зацікавлений у справжньому мирі, а лише використовує перемир'я як тактичний хід.

Валерій Чалий пояснив, що Росія стягує системи протиповітряної оборони до Москви на час проведення параду, тим самим оголюючи інші військові об'єкти. Це робиться не для припинення війни, а для захисту делегацій, які прибудуть до російської столиці.

"Стосовно цих маніпуляцій – це все робиться в своїх інтересах. Росіяни ніколи б на це не пішли, але їм треба якось закрити безпеку Москви на період победобєсія, коли вони запрошують інші країни", – зазначив дипломат.

Експерт наголосив, що пропозиція України щодо 30-денного перемир'я є серйозним кроком. За цей час можна було б не лише припинити обстріли, але й організувати обмін полоненими та забрати тіла загиблих із зон бойових дій.

Посол також звернув увагу на символічну невідповідність дат. В Україні та всьому світі День перемоги над нацизмом відзначають 8 травня, а не 9-го, як у Росії. Чалий пояснив, що радянська влада перенесла святкування на 9 травня через різницю в часових поясах, коли було підписано капітуляцію.

Якби Росія справді була зацікавлена в мирі, вона б підтримала українську пропозицію про довше перемир'я, вважає дипломат. Натомість за його словами, для Путіна та його оточення війна стала не лише політичним інструментом, але й джерелом збагачення.

"Тепер уже війна є частиною виживання фізичного Путіна і його оточення, і їх заробітків на сьогоднішній день", – підкреслив Валерій Чалий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня. Воно оголошене не тільки для створення ілюзії "готовності" до переговорів.