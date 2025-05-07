Перемирие на 9 мая: Чалый рассказал, что на самом деле кроется за инициативой Путина

Чалый объяснил тактику России на 9 мая

Россия предложила трехдневное перемирие на 9 мая, но это лишь попытка защитить свой парад в Москве. Украина выступает за 30 дней прекращения огня. Это время можно использовать, например, на обмен пленными и эвакуацию погибших.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый рассказал в интервью 24 каналу. По его словам, Кремль не заинтересован в подлинном мире, а лишь использует перемирие как тактический ход.

Валерий Чалый объяснил, что Россия стягивает системы противовоздушной обороны в Москву на время проведения парада, тем самым обнажая другие военные объекты. Это делается не для прекращения войны, а для защиты делегаций, прибывших в российскую столицу.

"Что касается этих манипуляций – это все делается в своих интересах. Россияне никогда бы на это не пошли, но им нужно как-то закрыть безопасность Москвы на период победобесия, когда они приглашают другие страны", – отметил дипломат.

Эксперт подчеркнул, что предложение Украины о 30-дневном перемирии является серьезным шагом. За это время можно было бы не только прекратить обстрелы, но и организовать обмен пленными и унести тела погибших из зон боевых действий.

Посол также обратил внимание на символическое несоответствие дат. В Украине и всем мире День победы над нацизмом отмечают 8 мая, а не 9-го, как в России. Чалый объяснил, что советские власти перенесли празднование на 9 мая из-за разницы в часовых поясах, когда была подписана капитуляция.

Если бы Россия действительно была заинтересована в мире, она бы поддержала украинское предложение о более длинном перемирии, считает дипломат. По его словам, для Путина и его окружения война стала не только политическим инструментом, но и источником обогащения.

"Теперь уже война является частью выживания физического Путина и его окружения и их заработков на сегодняшний день", — подчеркнул Валерий Чалый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, зачем Путину "перемирие" на 9 мая. Оно объявлено не только для создания иллюзии "готовности" к переговорам.