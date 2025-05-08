Кто поможет завершить войну: Сикорский назвал новых возможных посредников

Пекин и Анкара – новые возможные посредники в украинско-российских переговорах

Турция и Китай могут стать посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной вместо США. Обе страны оказывают влияние на Москву и могут помочь в разрешении конфликта.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на пресс-конференции после неформального саммита министров иностранных дел. Дипломат считает, что в частности, Китай имеет достаточно влияния, чтобы заставить Россию пойти на уступки.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что желает Соединенным Штатам удачи в посредничестве, но нужно иметь и альтернативные варианты. По словам Сикорского, если американские усилия не принесут результаты, роль миротворцев могут перебрать другие страны.

"Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И, прежде всего, Китайская Народная Республика, которая единственная имеет средства, чтобы заставить Путина к переговорам и уменьшить свои требования", — отметил польский министр.

У Анкары уже есть успешный опыт посредничества между Украиной и Россией. Именно в Стамбуле в марте 2022 г. состоялись переговоры между делегациями двух стран. Также благодаря турецкой дипломатии было заключено зерновое соглашение.

Президент США Дональд Трамп ранее тоже высказывал мнение о возможном привлечении Китая в мирный процесс. В одном из заявлений он упоминал, что может попросить Пекин содействовать урегулированию войны в Украине.

Китай в своем "мирном плане" призывает к немедленному началу переговоров и достижению полного прекращения огня. Недавно после встречи Путина и Си Цзиньпина было заявлено, что для разрешения конфликта "необходимо устранить его первопричины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США меняют стратегию из-за жадности Путина. Джей Ди Вэнс рассказал, в чем дело.