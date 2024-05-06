Готували масований обстріл України: під Києвом затримали російську агентурну групу (фото)

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення

Неподалік Києва Служба безпеки затримала чергову агентурну групу ФСБ РФ. Вона збирала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

Про це повідомив пресцентр СБУ. За даними спецслужби, серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

В СБУ зазначили, що ворог сподівався отримати від своїх агентів "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генеральний штаб ЗСУ. Завдання російської спецслужбі мали виконати двоє її агентів з Умані та Лубен, які з метою конспірації діяли порізно, але мали спільного куратора з ФСБ.

В СБУ підкреслили, що дізналися про це ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів, яких своєчасно викрила і покроково документувала. Завдяки цьому їх вдалося затримати "на гарячому" неподалік Києва, де вони проводили дорозвідку поблизу потенційних цілей, і тим самим зірвати плани агресора щодо підготовки повітряних ударів.

Як встановило розслідування, обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За співпрацю з окупантами він обіцяв своїм агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України затримала незвичайного агента РФ. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.