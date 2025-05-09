Это не только колоритная скульптура, но и самый старый фонтан Киева: где он находится (фото)

История фонтана "Самсон" отражает многовековые традиции и несокрушимый дух Киева

Фонтан "Самсон" — одна из самых древних и самых известных достопримечательностей Киева, расположенный в самом центре Подола, на Контрактовой площади. Эта архитектурная жемчужина имеет многовековую историю, тесно переплетающуюся с легендами, символизмом и культурными традициями города.

Благодаря своей истории, архитектурным особенностям и легендам, фонтан Самсон является одной из известных достопримечательностей. Однако мало кто знает, что это, по сути, самый старый действующий фонтан Киева.

Начало и историческое развитие

Еще во времена Киевской Руси на этом месте существовал водный резервуар, который обеспечивал жителей Подола питьевой водой. Вода подавалась через деревянные трубы, проложенные от источников на окружающих холмах. Археологические раскопки, проведенные во время строительства киевского метро, подтвердили существование этих древних систем водоснабжения.

В XVIII веке, в период барокко, выдающийся архитектор Иван Григорьевич-Барский создал каменный павильон-ротонду с куполом, спрятавшим старый деревянный бассейн. Купол венчала позолоченная скульптура апостола Андрея — покровителя Киева, державшего крест, символ духовной защиты города. На стенах ротонды были размещены солнечные часы, созданные французским ученым Брульоном, что придавало фонтану научной значимости.

Скульптура Самсона – символ крепости и победы

В 1749 году на фонтане появилась скульптура библейского героя Самсона, разрывающего пасть льва. Этот образ стал символом силы, несокрушимости и победы. Исторически скульптура отсылает в Полтавскую битву 1709 года, где была одержана победу над Швецией — лев символизировал шведский герб, а битва состоялась в день святого Самсона.

Оригинальная скульптура была изготовлена из дерева и расписана масляными красками, что делает ее уникальным творением искусства XVIII века. В настоящее время она хранится в Национальном художественном музее Украины, а на фонтане установлена точная гипсовая копия.

Легенды, окружающие фонтан

Согласно одной из легенд, подземный резервуар фонтана был соединен с водами реки Иордан, благодаря чему вода считалась священной. Киевляне верили, что пока вода из фонтана не высохнет, город будет жить вечно. Особенно почитали эту воду во время праздника Крещения, когда ее освящали священник.

Другая легенда рассказывает, что Самсон, плывя по Днепру, встретил льва на берегу Подола, схватил его за пасть и разорвал, после чего оба превратились в каменные изваяния — символ несокрушимой силы Киева.

Судьба фонтана в XX веке

До Первой мировой войны оригинальные скульптуры Самсона и апостола Андрея были сняты и сохранены в музее, что спасло их от уничтожения во время советских репрессий. В 1934 году ротонду разобрали, но в 1981 году, накануне празднования 1500-летия Киева, фонтан был восстановлен по архивным чертежам. Реконструкцию возглавил архитектор В. Шевченко, воссоздавший ротонду в стиле украинского барокко.

В 2019 году фонтан стал участником удивительного "художественного эксперимента" — вандалы разрисовали скульптуру "Самсон" в ярко-розовый цвет. Последняя масштабная реставрация фонтана прошла в 2020 году. Работы включали в себя ремонт ротонды, чаши фонтана, бетонной скульптуры Самсона и медной скульптуры апостола Андрея Первозванного. Также была восстановлена лепнина, уложена мозаичная мостовая вокруг фонтана и установлен информационный щит.

Фонтан в культуре и литературе

Фонтан "Самсон" упоминается в классической украинской литературе, в частности, в романе Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Там он предстает как символ крепости, вечности и духовной силы Киева, а также как место, вокруг которого сформировались многочисленные легенды и народные поверья.

Фонтан "Самсон" — это не просто историческая достопримечательность, а живой символ Киева, который хранит богатство культурного наследия, легенды и дух города. Его уникальная архитектура, глубокая символика и интересная история делают его одним из важнейших объектов для туристов и жителей столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится 700-летний Дуб Кристера. Ведь это один из старейших "жителей" Киева.