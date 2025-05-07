Відчуйте себе як у кіно: на яких вулицях знімали "За двома зайцями" у Києві (фото)

Андріївська церква, Житній ринок, Боричів узвіз – ці та інші знакові локації стали не просто декораціями, а справжніми персонажами картини, перетворивши комедію на важливий культурний та історичний документ

Фільм "За двома зайцями" за п’єсою Михайла Старицького – одна з найулюбленіших і найвідоміших комедій українського кінематографу. А мало хто замислювався, що вона не тільки розважає глядачів, а й дбайливо зберігає образ старого Києва.

Події "За двома зайцями" відбуваються у самому серці Києва – на Подолі, в районі Воздвиженки. Саме ці вулиці з багатою історією та неповторною атмосферою стають декораціями для ключових сцен фільму, які глядачі впізнають та полюблять.

Більше того, комедія наповнена не лише яскравими персонажами та забавними ситуаціями, а й живою місцевою говіркою, інтонаціями та топонімами, що робить її культурним феноменом, близьким серцю кожного киянина. Завдяки майстерності режисера Віктора Іванова та операторській роботі фільм став своєрідним кінематографічним путівником по старому Подолу.

Знакові місця та архітектурні пам’ятки

У кадрі фільму глядачі можуть побачити смарагдові бані Андріївської церкви — однієї з найкрасивіших архітектурних пам’яток Києва, збудованого у стилі українського бароко. Мальовничий Андріївський узвіз, з його брукованими вулицями та старовинними будинками, служить не лише тлом, а й справжньою дійовою особою картини. Кожум'яцька вулиця, Володимирська гірка та Липки — усі ці місця зберегли неповторний колорит подільського життя початку XX століття, із затишними будиночками, лавками та галасливими базарами.

Володимирська гірка, альтанка

Фото: Клуб Корінного Киянина

Особливі сцени та локації, що збереглися

Однією зі сцен, що найбільш запам’ятовуються, стала торгівля на базарі, знята на старому Житньому ринку. До появи критого павільйону в 1980 році ринок являв собою мальовничі торгові ряди просто неба, що додало кадрам особливої атмосфери автентичності та жвавості.

Житній ринок до реконструкції

В одному з епізодів Свирид Петрович їде на власне весілля в екіпажі, а на задньому плані помітний кутовий будинок № 46/2 на вулиці Воздвиженській — будівля, яка збереглася до наших днів і навіть брала участь у зйомках інших відомих фільмів, таких як "Місто запалює вогні".

Сучасний вигляд вулиці

Погоня та фінал на історичних вулицях

Захоплива гонитва кумась Боричевим узвозом та вулицею Покровською супроводжується мальовничими краєвидами Покровської церкви та дзвіниці церкви Миколи Доброго — пам’яток, які зберігають багатовікову історію Києва. Фінальна сцена розгортається на знаменитих чавунних сходах Андріївської церкви, які практично не змінилися з тих часів і до цього дня є однією з найромантичніших і найвідоміших локацій столиці.

Покровська Подільська церква ПЦУ

Багато архітектурних пам’яток, закарбованих у стрічці, живі й сьогодні та дозволяють сучасним глядачам та туристам поринати в атмосферу минулого й бачити Київ очима героїв фільму. Саме це поєднання історії, культури та кінематографу робить "За двома зайцями" живою візитівкою Києва та його Подолу на довгі роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Андріївську церкву у Києві тричі рятували від руйнування. А всьому виною був "небесний вогонь".