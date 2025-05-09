Україна та Росія укладуть перемир’я на місяць? Що насправді сказав Мерц про режим тиші

Канцлер Німеччини розповів, від кого все залежить

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не заявляв про можливість досягнення угоди про 30-денне перемир’я між Україною та Росією вже 10-11 травня. Він наголосив, що наближення миру та справжнє припинення вогню залежить від очільника РФ Володимира Путіна.

Про це пише Bild, спираючись на заяву канцлера. Однак деякі ЗМІ не правильно інтерпретували слова Мерца, написавши, що "Україна та Росія можуть укласти перемир'я на 30 дні вже на ці вихідні", тобто 10-11 травня.

Зауважимо, що під час брифінгу в Брюсселі канцлер відповів на питання, що буде після завершення путінського "3-денного припинення вогню", термін якого спливає 11 травня. Мерц сказав, що подальший розвиток подій залежить від Путіна.

"М'яч тепер виключно на полі Москви. Виключно там буде вирішуватися, чи є шанс уможливити більш тривале припинення вогню в Україні, починаючи з найближчих вихідних, тобто з початку наступного тижня", — заявив Мерц.

Однак медіа писали, що враховуючи оголошене Кремлем триденне "перемир'я", є "висока ймовірність", що його термін продовжать до 30 днів, після чого "можуть розпочатися переговори про мирну угоду".

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