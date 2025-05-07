Перемир'я? США та хусити домовилися припинити вогонь, посередником став Оман

Сторони відмовилися від нападів одна на іншу, в тому числі хусити більше не атакуватимуть судна в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці

Сполучені Штати та проіранське угруповання "Ансар Аллах" (хусити) у Ємені нібито домовилися припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Припинення вогню відбулося за ініціативи та посередництва Оману.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на Білий дім та заяву міністерства закордонних справ Оману. Зазначається, що 6 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють бомбардування Ємену, оскільки хусити погодилися припинити атакувати судноплавство у Червоному морі.

Оман тим часом підтвердив, що виступив посередником в угоді про припинення вогню. У повідомленні зазначається, що обидві сторони відмовилися від нападів одна на іншу, в тому числі хусити більше не атакуватимуть судна в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці.

"Після нещодавніх обговорень і контактів, проведених Султанатом Оман зі Сполученими Штатами та відповідною владою в Сані, в Республіці Ємен, з метою деескалації, зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних судах у Червоному морі користувалося послугами Росії.

15 березня Трамп віддав наказ американським військовим про початок війни проти проіранських єменських повстанців. Це рішення було прийнято трохи більше як місяць після того, як Вашингтон визнав хуситів терористичною організацією. В перший день військової операції Білий дім опублікував фото, де Трамп особисто спостерігає за ударами по хуситах в Ємені.

При цьому не обійшлося без скандалу. Так, раніше "Телеграф" писав, що адміністрація Трампа випадково злила секретну інформацію щодо бойових дій проти хуситів американському журналісту. Ми уже повідомляли, як саме це сталось.