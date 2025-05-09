Украина и Россия заключат перемирие на месяц? Что на самом деле сказал Мерц о режиме тишины

Канцлер Германии рассказал, от кого все зависит

Канцлер Германии Фридрих Мерц не заявлял о возможности достижения соглашения о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией уже 10-11 мая. Он подчеркнул, что приближение мира и подлинное прекращение огня зависит от главы РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Bild, опираясь на заявление канцлера. Однако некоторые СМИ не правильно интерпретировали слова Мерца, написав, что "Украина и Россия могут заключить перемирие на 30 дней уже в эти выходные", то есть 10-11 мая.

Заметим, что во время брифинга в Брюсселе канцлер ответил на вопрос относительно того, чего ждать после завершения путинского "3-дневного прекращения огня", срок которого истекает 11 мая. Мерц сказал, что дальнейшее развитие событий зависит от Путина.

"Мяч теперь исключительно на поле Москвы. Исключительно там будет решаться, есть ли шанс сделать более продолжительное прекращение огня в Украине, начиная с ближайших выходных, то есть с начала следующей недели", — заявил Мерц.

Однако медиа писали, что учитывая объявленное Кремлем трехдневное "перемирие", есть "высокая вероятность", что его срок продлят до 30 дней, после чего "могут начаться переговоры о мирном соглашении".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал три сценария завершения войны в Украине.