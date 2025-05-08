Фронт каже сам за себе: "перемир’я" побило рекорд з боїв

Росія знову катує своє справжнє обличчя

У період так званого триденного перемир’я, яке сам і оголосив російський президент Володимир Путін, на фронті зафіксовано більше бойових зіткнень, ніж за минулі дні.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу станом на 16:00. Якщо переглянути інші зведення за цей же час вчора або позавчора, то бойових зіткнень буде в рази менше.

Зазначається, що наразі їх було зафіксовано 117.

"Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема: Старикове, Мар’їне, Миропільське, Новодмитрівка, Петрушівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Нова Слобода, Бруски, Бояро-Лежачі Сумської області", — йдеться у повідомленні.

Переглянувши попереднє зведення, яке публікувалося станом на 16:00 7 травня, можна помітити, що бойових зіткнень того дня було 93.

Перед цим, 6 травня, знову ж таки станом на 16:00, згідно з даними Генштабу ЗСУ, фіксувалося 79.

Також і 5 травня ситуація була аналогічною. Бойових зіткнень було менше, ніж сьогодні. Їх фіксувалося 89.

Тема перемир’я

28 квітня Володимир Путін оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 до 11 травня. Точний час 6 травня підтвердила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова: опівночі з 7 на 8 травня – на 72 години.

оголосив чергове "перемир’я" — цього разу з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, Точний час 6 травня підтвердила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова: У відповідь президент України Володимир Зеленський виступив з різкою заявою. Він підкреслив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний світ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я із РФ, але наполягає на 30-денному припиненні вогню.

Він підкреслив, що Росія вкотре використовує ідею перемир’я виключно для власних політичних маніпуляцій, прагнучи при цьому зберегти "тишу для параду", а не реальний світ. Президент Володимир Зеленський заявив, що У Путіна проігнорували пропозицію України.

3 травня Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я". Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду.

"Україна готова до перемир’я з 7 травня, але на 30 днів", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Чалий розповів, що насправді криється за ініціативою Путіна про триденне перемир’я.