Найкращий варіант ще можливий. Пристайко назвав три сценарії завершення війни в Україні

Деякі українці вже навіть не думали про таке

Україна має три сценарії завершення війни. Найкращий із них досі ще можливий.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Радіо Свобода". На його думку, виходячи з реалій, найкращим для України варіантом зараз є відправка миротворців.

"В кращому випадку до нас приходять британські, французькі й інші миротворці. Ми отримуємо зброю – це кращий випадок. Він все ще можливий. Українцям в силу чогось задається, що – ні. Це все ще можливо. І отримуючи зброю від Німеччини, від всіх інших – оце кращий випадок", — сказав дипломат.

"Середній варіант":

"Ми погоджуємося на те, що зараз існує, і ведемо ці переговори, які ми зараз ведемо, не отримуючи на нашій території дружніх збройних сил", — каже Пристайко.

Найгірший сценарій Пристайко відмовився обговорювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Келлог назвав 22 умови для завершення війни в Україні.