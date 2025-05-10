Вертолітний майданчик на території: що відомо про шацьке "Межигір'я" на Світязі

Місцеві називали резиденцію просто — комплекс Януковича

Шацьке "Межигір’я" — неофіційна назва розкішного маєтку, який розташований у Шацькому районі в урочищі Гряда — на березі озера Світязь. Його часто порівнювали із відомою резиденцією Януковича через масштаб особняка. На його території був навіть вертолітний майданчик. За чутками, він належав президенту-втікачу Януковичу.

За словами очевидців, базу відпочинку збудували дуже швидко — приблизно за два роки. Будівництво закінчилося за два роки. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядало шацьке "Межигір’я", хто його власник і що з розкішним маєтком зараз.

На території було шість будиночків, обладнаних усією на той час сучасною технікою, вони були повністю автоматизовані. Там були коштовні меблі, елементи інтер’єру і навіть предмети з позолотою.

Маєток розташований на самому березі озера Світязь, у мальовничій місцевості. За даними журналістських розслідувань, територія маєтку — понад 5 гектарів. Там знаходяться: головний будинок, гостьові котеджі, лазня, альтанки, штучне озеро, окремий будинок для прислуги, поряд, за парканом, вертолітний майданчик.

Однак пожити у маєтку ніхто не встиг. Після Революції гідності та втечі Януковича із країни, до шацького "Межигір’я" завітали хлопці в камуфляжі. Вони були там і раніше, 25 лютого, за кілька днів до того, як президент покинув Україну. Також територію маєтку часто відвідували активісти "Правого сектору" і вигукували "Слава Україні!", "Героям слава!".

Вже у 2015 році відпочинковий комплекс розібрали. На це витратили місяць часу, восени. За словами місцевих, працівникам, які демонтували будинки, платили по 500 гривень на день.

Що зараз із шацьким "Межигір'ям"

Зараз за височезним парканом пусто. Там залишився лише фундамент і мобільна станція. А паркан, яким було огороджено вертолітний майданчик, знесено. Доступ до маєтку обмежений, але охорони там немає. Однак у 2017 році територію охороняли, а людям, які це робили, платили 5 тисяч гривень на місяць.

Залишки будинку для прислуги

Хто власник шацького "Межигір'я"

Земля під маєтками в урочищі Гряда, де нині розташоване так зване шацьке "Межигір’я", раніше належала Львівському автобусному заводу та Нововолинському заводу ЗБВ. Згодом її отримала київська компанія ТОВ "ГРІН ВІЛЛАС".

Будівництво фешенебельного маєтку породило безліч чуток. Місцеві вважають, що його поява не може бути не пов'язана з візитом Миколи Азарова до Світязя, який прихздив туди і мив руки в озері, а також із автоперегонами Януковича-молодшого у 2011 році територією Шацького національного парку. У 2014 році Павло Данильчук, активіст із Волині, заявив, що до маєтку причетний Ігор Калєтнік — колишній голова митниці і комуніст, який втік з України до Росії в лютому 2014.

На користь цієї версії свідчить участь у будівництві фірми "Аміла", власником якої є Роман Микитюк — колишній начальник Ягодинської митниці. За даними реєстру YouControl, власницею і директоркою ТОВ "ГРІН ВІЛЛАС" з 2012 року була Наталія Чайковська, яка також обіймала керівну посаду в інвестгрупі FIM. Її співзасновниця — Оксана Калетник, двоюрідна сестра Ігоря Калєтніка.

Однак усі місцеві базу відпочинку називали просто — комплекс Януковича. Люди, які допомагали розбирати маєток у 2015-му, запевняли, що про власників вони нічого не знають і не чули.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає маєток Арбузова під Києвом. Ексголова Нацбанку втік з України після Революції Гідності, але його маєток ще довго був під охороною.