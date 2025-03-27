Поруч із "путінськими слугами": як виглядає елітний особняк експрем’єра Азарова під Москвою

Будинок, записаний на дружину "Янича", знаходиться на Рубльовці

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров, який втік у 2014 році після повалення Януковича, влаштувався в країні-агресорці Росії. Там у зрадника держави є елітний будинок, який записаний на його дружину Людмилу Азарову.

Ще 2016 року ЗМІ писали про розкішний особняк експрем’єра під Москвою — на Рубльовці, яка забудована дачами представників російського бомонду, а також резиденціями високопосадовців-путіністів.

Тоді український журналіст Олександр Білінський поділився інформацією, що підмосковний будинок придбала дружина Азарова 10 червня 2014 року. Принаймні її ім’я значилося на реєстраційних документах.

Як виглядає будинок Азарова на Рубльовці

"... Скромно замовчав (Азаров — ред.) про свої російські апартаменти, зароблені за роки державної служби в Україні. Все як у людей. Поряд із путінськими слугами. На Рубльовці. Оформлено на дружину", — писав у 2016 році журналіст.

За даними російського реєстру, житловий будинок площею понад 1000 квадратних метрів знаходиться на території ФДУП "Рубльово-Успенський ЛОК". Невідомо, чи досі живуть Азарови за цією адресою, але як можна бачити на зображеннях нижче, особняк справді не маленький.

Сам будинок захований за двометровим парканом. В’їзд на територію знаходиться під охороною.

Раніше ми писали про будинок втікача Миколи Азарова у Києві. Виявляється, він виставив на продаж особняк, перебуваючи вже у російській столиці.