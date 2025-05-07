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Коштує майже 35 мільйонів доларів: як виглядає маєток втікача Курченка на Рубльовці

Автор
Вікторія Козар
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Як виглядає маєток Сергія Курченка на Рубльовці
Як виглядає маєток Сергія Курченка на Рубльовці. Фото Колаж "Телеграфу"

Зрадник має розкішний особняк на Рубльовці

Сергій Курченко — одіозний український олігарх, колишній власник та президент футбольного клубу "Металіст". Створив групу компаній "Газ Україна 2009", яка монополізувала ринок скрапленого газу в Україні. Після Революції Гідності Курченко втік з України до Росії, як прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров.

"Телеграф" розповість, де мешкає одіозний олігарх у країні-окупантці і чим він там займається.

Особняк Курченко у Росії

У 2017 році російські медіа з'ясували, що український олігарх мешкає у районі Жуківки у Москві. Він поселився у маєтку вартістю майже 35 мільйонів доларів. Водночас колишні працівники компанії Курченка "Газнефть Сервіс" розповідали, що він не виплачує зарплати водіям та охороні.

Зазначалось, що в офісі працюють тільки бухгалтери та юристи. Водночас він не платив як працівникам, які виїхали з ним з України, так і тим, кого працевлаштував у Росії: "Працювати на Курченка було моторошно. Він розмовляє сам з собою, агресивний. Від Курченка часто можна почути: "Я поховаю цього… Я буду підбурювати на це ФСБ…", — казали експрацівники.

Сергій Курченко діяльність
Сергій Курченко живе у Москві, фото з мережі

Колишні водії олігарха ділилися, що він мешкає на Рубльовці, в Жуківці XXI. Його маєток розташований в центрі елітного селища. Вартість такого особняка оцінюється у 35 мільйонів доларів. Цікаво, що такий величезний будинок у 7 разів дорожчий за віллу колишньої дружини кремлівського диктатора — Людмили Путіної.

Особняк Курченка на Рубльовці
Особняк Курченка на Рубльовці, фото з мережі

В особняку є дегустаційна, винний льох, вітальня з каміном, музична кімната, кухня-їдальня і кухарська кухня. Окрім цього, маєток передбачає 5 спалень, 6 ванних кімнат, кілька ліфтів. На території збудували гараж на 4 автівки, басейн із зоною СПА і тренажерними залами.

Маєток Курченка всередині
Маєток Курченка всередині, фото з мережі
Басейн у маєтку Курченка
Басейн у маєтку Курченка, фото з мережі

На 46-му і частині 47-го поверху блоку "С" "Вежі на набережній" в діловому центрі "Москва-Сіті" розташовані офіси компаній Курченка. Повідомлялось, що у 2017 році в "Газнефть-сервісі" проводили обшук. Утім, деталі залишилися засекреченими.

На 47-му поверсі "Москва-Сіті" є кабінет "Комітету порятунку України", яким керують колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров і ексдепутат Верховної Ради Володимир Олійник.

Повідомлялось, що Курченко мав зустрічі з колишніми депутатами українського парламенту — Оленою Бондаренко та Володимиром Сальдо, а також з олігархом Ігорем Бакаєм. Крім того, він мав контакти з сином російського генпрокурора, бізнесменом Артемом Чайкою та заступником міністра промисловості і торгівлі РФ Георгієм Каламановим.

Також у Росії у Курченка з'явилось двоє дітей. Зазначалось, що олігарх влаштував дружину, Олену Римаренко, у театр Олега Табакова, що у Москві. Її гру у виставі "Сад любові" розкритикували у мережі.

Олена Римаренко
Олена Римаренко, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньку китайського президента Сі Цзіньпіна. Вона веде непублічне життя.

Теги:
#Росія #Особняк #Сергій Курченко