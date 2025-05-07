Коштує майже 35 мільйонів доларів: як виглядає маєток втікача Курченка на Рубльовці
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Зрадник має розкішний особняк на Рубльовці
Сергій Курченко — одіозний український олігарх, колишній власник та президент футбольного клубу "Металіст". Створив групу компаній "Газ Україна 2009", яка монополізувала ринок скрапленого газу в Україні. Після Революції Гідності Курченко втік з України до Росії, як прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров.
"Телеграф" розповість, де мешкає одіозний олігарх у країні-окупантці і чим він там займається.
Особняк Курченко у Росії
У 2017 році російські медіа з'ясували, що український олігарх мешкає у районі Жуківки у Москві. Він поселився у маєтку вартістю майже 35 мільйонів доларів. Водночас колишні працівники компанії Курченка "Газнефть Сервіс" розповідали, що він не виплачує зарплати водіям та охороні.
Зазначалось, що в офісі працюють тільки бухгалтери та юристи. Водночас він не платив як працівникам, які виїхали з ним з України, так і тим, кого працевлаштував у Росії: "Працювати на Курченка було моторошно. Він розмовляє сам з собою, агресивний. Від Курченка часто можна почути: "Я поховаю цього… Я буду підбурювати на це ФСБ…", — казали експрацівники.
Колишні водії олігарха ділилися, що він мешкає на Рубльовці, в Жуківці XXI. Його маєток розташований в центрі елітного селища. Вартість такого особняка оцінюється у 35 мільйонів доларів. Цікаво, що такий величезний будинок у 7 разів дорожчий за віллу колишньої дружини кремлівського диктатора — Людмили Путіної.
В особняку є дегустаційна, винний льох, вітальня з каміном, музична кімната, кухня-їдальня і кухарська кухня. Окрім цього, маєток передбачає 5 спалень, 6 ванних кімнат, кілька ліфтів. На території збудували гараж на 4 автівки, басейн із зоною СПА і тренажерними залами.
На 46-му і частині 47-го поверху блоку "С" "Вежі на набережній" в діловому центрі "Москва-Сіті" розташовані офіси компаній Курченка. Повідомлялось, що у 2017 році в "Газнефть-сервісі" проводили обшук. Утім, деталі залишилися засекреченими.
На 47-му поверсі "Москва-Сіті" є кабінет "Комітету порятунку України", яким керують колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров і ексдепутат Верховної Ради Володимир Олійник.
Повідомлялось, що Курченко мав зустрічі з колишніми депутатами українського парламенту — Оленою Бондаренко та Володимиром Сальдо, а також з олігархом Ігорем Бакаєм. Крім того, він мав контакти з сином російського генпрокурора, бізнесменом Артемом Чайкою та заступником міністра промисловості і торгівлі РФ Георгієм Каламановим.
Також у Росії у Курченка з'явилось двоє дітей. Зазначалось, що олігарх влаштував дружину, Олену Римаренко, у театр Олега Табакова, що у Москві. Її гру у виставі "Сад любові" розкритикували у мережі.
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