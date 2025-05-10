Вертолетная площадка на территории: что известно о шацком "Межигорье" на Свитязе

Местные называли резиденцию просто – комплекс Януковича

Шацкое "Межигорье" — неофициальное название роскошного поместья, расположенного в Шацком районе в урочище Гряда — на берегу озера Свитязь. Его часто сравнивали с известной резиденцией Януковича из-за масштаба особняка. На его территории была даже вертолетная площадка. По слухам, особняк принадлежал беглому президенту Януковичу.

По словам очевидцев, базу отдыха построили очень быстро — примерно за два года. Строительство закончилось через два года. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядело шацкое "Межигорье", кто его владелец и что с роскошным поместьем сейчас.

На территории было шесть домиков, оборудованных всей современной техникой того времени, они были полностью автоматизированы. Там была дорогая мебель, элементы интерьера и даже предметы с позолотой.

Имение расположено на самом берегу озера Свитязь, в живописной местности. По данным журналистских расследований, территория поместья – более 5 гектаров. Там находятся: главный дом, гостевые коттеджи, баня, беседки, искусственное озеро, отдельный дом для прислуги, рядом, за забором, вертолетная площадка.

Однако пожить в имении никто не успел. После Революции достоинства и бегства Януковича из страны к шацкому "Межигорью" посетили ребята в камуфляже. Они были там и раньше, 25 февраля, за несколько дней до того, как президент покинул Украину. Также территорию имения часто посещали активисты "Правого сектора" и восклицали "Слава Украине!", "Героям слава!"

Уже в 2015 году комплекс отдыха разобрали. На это потратили месяц времени, осенью. По словам местных, работникам, которые демонтировали дома, платили по 500 гривен в день.

Что сейчас с шацким "Межгорьем"

Сейчас за огромным забором пусто. Там остался только фундамент и мобильная станция. А забор, которым была ограждена вертолетная площадка, снесен. Доступ к имению ограничен, но охраны там нет. Однако в 2017 году территорию охраняли, а людям, которые это делали, платили 5 тысяч гривен в месяц.

Остатки дома для прислуги

Кто владелец шацкого "Межигорья"

Земля под имениями в урочище Гряда, где ныне расположено так называемое шацкое "Межигорье", ранее принадлежала Львовскому автобусному заводу и Нововолынскому заводу ЖБИ. Впоследствии ее получила киевская компания ООО "Грин Виллас".

Строительство фешенебельного поместья породило множество слухов. Местные считают, что его появление не может быть не связано с визитом Николая Азарова на Свитязь, который пришел туда и мыл руки в озере, а также с автогонками Януковича-младшего в 2011 году по территории Шацкого национального парка. В 2014 году Павел Данильчук, активист из Волыни, заявил, что к имению причастен Игорь Калетник — бывший глава таможни и коммунист, сбежавший из Украины в Россию в феврале 2014 года.

В пользу этой версии свидетельствует участие в строительстве фирмы "Амила", владельцем которой является Роман Микитюк — бывший начальник Ягодинской таможни. Оксана Калетник, двоюродная сестра Игоря Калетника.

Однако все местные базу отдыха называли просто – комплекс Януковича. Люди, которые помогали разбирать имение в 2015 году, уверяли, что о владельцах они ничего не знают и не слышали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит имение Арбузова под Киевом. Экс-глава Нацбанка сбежал из Украины после Революции Достоинства, но его имение еще долго находилось под охраной.