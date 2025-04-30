Взяв в оренду 48 гектарів лісу: як виглядає маєток Арбузова під Києвом

Ексголова Нацбанку втік з України після Революції Гідності, але його маєток ще довго був під охороною

Колишній голова Нацбанку України та тимчасовий прем’єр-міністр Сергій Арбузов був яскравим представником епохи "золотого батону". Він, як і більшість поплічників Януковича, збагачувалися за рахунок держави і втік з України у 2014 році. А його резиденція у селі Дмитрівка нагадувала "Межигір’я". Вона була прихована за високими парканами.

На його ділянці було півсотні гектарів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає маєток Сергія Арбузова під Києвом.

Журналісти у 2014 році з’ясували, що політик планував побудувати розкішну резиденцію в селі Дмитрівка, що за 30 кілометрів від столиці. Тоді він взяв в оренду на 49 років 48 гектарів лісу. За словами місцевих, маєток був схожий на "Межигір’я". Там також були височезні паркани та величезна територія. Будинок у Дмитрівці та орендований ліс були оформлені на батька Арбузова.

Цей будинок Сергій придбав ще коли обіймав посаду голови Нацбанку. Він знаходився на перетині вулиць Радісна і Щаслива. Там він планував збудувати дім для себе та своїх рідних.

Фото: Главком

Фото: Главком

Коли Арбузов втік із України, маєток не припиняли охороняти у 2015 році. Територію патрулювали службові пси, охоронці і представники МВС. Однак доступ до маєтку був обмежений, а журналістам не дозволяли увійти. За словами жителів Дмитрівки, інкасаторські машини ще у 2019 році заїжджали до маєтку два рази на тиждень.

Фото: Главком

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особняк Порошенка під Києвом. П'ятий президент України є одним із найбагатших людей нашої країни, а його маєток у селищі Козин порівнюють із Білим домом.