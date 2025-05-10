Коли має початись 30-денне перемирʼя. Головні заяви Зеленського і лідерів Європи після "коаліції рішучих"

Головну роль у моніторингу 30-денного припинення вогню можуть відіграти американці

Уже з 12 травня має початись припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів. Київ вимагає дотримання цього від Москви.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі "коаліції рішучих". Окрім того, заяви зробили і європейські лідери, які приїхали до Києва. "Телеграф" зібрав головне.

Головні тези після зустрічі "коаліції рішучих"

"Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що режим тиші має початись з 12 травня і тривати щонайменше місяць без жодних нюансів з боку Кремля. Ці ж слова підтвердив президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

"Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл для обговорення 30-денного припинення вогню", — сказали вони.

На думку Стармера, є лише одна країна, яка почала війну і стоїть на заваді миру — це Росія. Британія разом з США посилять військову допомогу Україні, якщо Росія відмовиться припинити вогонь. А якщо і це не зупинить Кремль, його очікує посилення санкцій. Макрон додав, що США разом із партнерами готові долучитися до моніторингу режиму припинення вогню.

"Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати Україну. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню, миру — це власне два боки одної медалі", — заявив канцлер Німеччина Фрідріх Мерц.

До того ж спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Україні, Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на Росію у разі, якщо з понеділка Путін не погодиться на 30-денне перемирʼя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у плані завершення війни неоднозначно вказали пункт про вступ України до НАТО.