Поки росіяни за 23 км: в Краматорську витратять мільйони гривень на дороги

Роботи мають закінчити в цьому році

У Краматорську, місті поблизу лінії фронту, планують провести значні дорожні роботи. Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації оголосив декілька масштабних тендерів.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель "Prozorro". Перший тендер оголосили на ремонт дороги загального користування місцевого значення О0543 Олександрівка — Краматорськ.

Очікувана вартість закупівлі 26 794 972 гривень. Ремонт дороги мають закінчити до кінця 2025 року.

Наступний тендер оголосили для ремонту доріг у Краматорському районі. На це планують витратити 28 600 597 гривень. Робити також мають виконати до кінця 2025 року.

Також мають намір відремонтувати дорогу загального користування місцевого значення О0537 Слов'янськ — Пришиб за 19 034 796 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 16 травня. А закінчити ремонт підрядник повинен буде до 31 липня 2025 року.

Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С050112 Карпівка — Олександрівка — Єлизаветівка планують за 12 589 930 гривень. Відповідний тендер також опублікований на "Prozorro". Початок аукціону заплановано на 16 травня. А ремонт дороги мають закінчити до кінця липня.

Також планується витратити 5 554 990 гривень на ремонт дороги Олександрівка — Єлизаветівка — Надія в Краматорському районі. Підрядник має закінчити роботи також до 31 липня.

Зазначимо, що Краматорськ наразі знаходиться за 23 кілометри від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтаві витратять десятки мільйонів на тротуари та двори під час війни. Роботи мають виконати до кінця року.