Пока россияне за 23 км: в Краматорске потратят миллионы гривен на дороги

Работы должны закончить в этом году

В Краматорске, городе у линии фронта, планируют провести значительные дорожные работы. Департамент развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации объявил несколько масштабных тендеров.

Об этом стало известно из системы публичных закупок "Prozorro". Первый тендер объявили на ремонт дороги общего пользования местного значения О0543 Александровка — Краматорск.

Ожидаемая стоимость закупки 26 794 972 гривен. Ремонт дороги должен быть завершен до конца 2025 года.

Следующий тендер объявили для ремонта дорог в Краматорском районе. На это планируют потратить 28 600 597 гривен. Делать также следует выполнить до конца 2025 года.

Также намерены отремонтировать дорогу общего пользования местного значения О0537 Славянск — Пришиб за 19 034 796 гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений — 16 мая. А окончить ремонт подрядчик должен будет до 31 июля 2025 года.

Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения С050112 Карповка — Александровка — Елизаветовка планируется за 12 589 930 гривен. Соответствующий тендер также опубликован на "Prozorro". Начало аукциона намечено на 16 мая. А ремонт дороги должны закончить до конца июля.

Также планируется потратить 5 554 990 гривен на ремонт дороги Александровка — Елизаветовка — Надежда в Краматорском районе. Подрядчик должен закончить работы также до 31 июля.

Отметим, что Краматорск сейчас находится в 23 километрах от линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве потратят десятки миллионов на тротуары и дворы во время войны. Работы должны быть выполнены до конца года.