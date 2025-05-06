У Києві під час війни витратять на ремонт адмінбудівлі 34 мільйони гривень

З цією будівлею пов'язаний гучний скандал

Комунальна установа Київської обласної ради "Фонд комунального майна" оголосила тендер на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі. Загальна вартість закупівлі становить 34 065 000 гривень.

Про це стало відомо з оголошення на сайті публічних закупівель "Prozorro". Приміщення знаходиться на проспекті Берестейський (раніше Перемоги), 126 у Києві.

Згідно з тендерною документацією, підрядник повинен буде виконати демонтажні роботи в приміщеннях, включаючи двері, вікна, оздоблення стін та підлоги, а також перегородки та підвісні стелі.

Після цього планується встановлення ліфта, оновлення внутрішніх інженерних мереж та ремонт даху.

Аукціон заплановано на 19 травня 2025 року, а завершити всі роботи необхідно до кінця 2025 року.

Нагадуємо, що в кінці 2023 року навколо цієї будівлі був скандал. Він пов'язаний із рішенням Бучанської районної ради передати це приміщення в оренду приватній структурі, що викликало обурення громадськості та підозри в непрозорості дій депутатів.

Депутати Бучанської райради ухвалили рішення про передачу в оренду приміщення на проспекті Берестейський, 126, яке раніше використовувалося для потреб громади. Це рішення було прийнято без проведення відкритого конкурсу, що викликало підозри в можливому зловживанні службовим становищем та корупційних схемах.

Громадські активісти та місцеві жителі висловили обурення таким рішенням, вважаючи, що приміщення було передано в "потрібні руки" без належної прозорості та врахування інтересів громади.

Раніше "Телеграф" писав, що комунальники в Києві витратять 1,5 млн гривень на обслуговування лічильників. Закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів.