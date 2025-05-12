Радянська цензура, еміграція і визнання за кордоном. Де зараз хужожник Іван Марчук і що відомо про нього

Його картини коштують сотні тисяч доларів

Іван Марчук, чиє ім’я стало символом українського мистецтва, — відомий художник. Його картини продають на аукціонах за сотні тисяч доларів. Він пройшов через радянську цензуру, еміграцію і став історією не тільки української, але й світової культури.

Сьогодні, 12 травня, Івану Марчуку виповнилося 89 років. "Телеграф" з цієї нагоди вирішив пригадати творчість художника і з’ясувати, що відомо про митця зараз.

Що відомо про Івана Марчука

Іван Марчук народився 1936 року в селі Москалівці Польської республіки (зараз село у Тернопільській області). Його батько був відомим ткачем. Він з дитинства любив малювати. Освіту юний Іван здобував у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Івана Труша. Після того, як він повернувся з армії, вступив до Львівського інституту прикладного мистецтва.

У Радянському Союзі Марчук не був одним із тих, хто вписується у рамки офіційного мистецтва. Через це його переслідувало КДБ. Митцю забороняли робити власні виставки та притискали його мистецтво. Тому у нього виникло бажання втекти з СРСР. З 1989 по 2001 рік художник мешкав і творив за кордоном — в Австралії, Канаді та США.

У 1990 році художник приїхав до України. Тоді й відбулася його перша виставка у Києві — у Державному художньому музеї українського образотворчого мистецтва. До початку повномасштабного вторгнення він жив і писав у столиці.

Іван Марчук — автор техніки живопису "пльонтанізм" (від слова "пльонтати" — плести). Вона полягає у нанесенні багатошарових ліній, які візуально роблять ефект мережива. Завдяки цьому стилю картини стають більш глибокими та унікальними.

Серед найвідоміших картин Марчука — "Звуки органа", "Реквієм", "Остання зупинка", "Моя Земля — моя твердиня", "А навкруг Весна буяла". Загалом у доробку митця понад 500 робіт.

Картина Івана Марчука "Звуки органа"

Картина Івана Марчука "Реквієм"

Іван Марчук — єдиний українець, якого включили до списку "100 геніїв сучасності" за версією газети The Daily Telegraph у 2007 році. Його роботи знаходяться у музеях на п’яти континентах, а виставки проходять у багатьох країнах світу.

Де зараз Іван Марчук

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, художнику довелося емігрувати до Відня. З 2022 по 2025 рік за кордоном він створив понад 200 робіт, які представляв на виставках у австрійській столиці.

2 травня 2025 року у Відні відбулося відкриття виставки "Скажи мені правду". На ній було представлено 450 картин художника. На початку 2025 року було створено благодійний фонд, який заснований для того, щоб популяризувати твори митця. Запроваджений також конкурс дитячого малюнка "Шляхами Івана Марчука".

У лютому 2025 року було відкрито виставку "Епічна реальність" Івана Марчука в Палаццо Канчеллерія у Римі при Святому Престолі. За кілька днів після відкриття митець мав приватну аудієнцію з Папою Римським Франциском.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Нікколо Макіавеллі став наставником тиранів і "батьком" політології. Трактат "Державець" цинічного реаліста і патріота Італії використовували задля досягнення абсолютної влади.