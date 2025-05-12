Советская цензура, эмиграция и признание за границей. Где сейчас художник Иван Марчук и что известно о нем

Его картины стоят сотни тысяч долларов

Иван Марчук, чье имя стало символом украинского искусства, известный художник. Его картины продают на аукционах за сотни тысяч долларов. Он прошел через советскую цензуру, эмиграцию и стал историей не только украинской, но и мировой культуры.

Сегодня, 12 мая, Ивану Марчуку исполнилось 89 лет. "Телеграф" по этому случаю решил вспомнить творчество художника и выяснить, что известно о нем сейчас.

Что известно об Иване Марчуке

Иван Марчук родился в 1936 году в селе Москаловцы Польской республики (сейчас село в Тернопольской области). Его отец был известным ткачем. Он с детства любил рисовать. Образование юный Иван получал во Львовском училище прикладного искусства имени Ивана Труша. После того, как он вернулся из армии, поступил во Львовский институт прикладного искусства.

В Советском Союзе Марчук не был одним из вписывающихся в рамки официального искусства. Поэтому его преследовал КГБ. Художнику запрещали делать собственные выставки и ущемляли его искусство. Поэтому у него возникло желание бежать из СССР. С 1989 по 2001 год художник жил и творил за границей – в Австралии, Канаде и США.

В 1990 году художник приехал в Украину. Тогда и состоялась его первая выставка в Киеве – в Государственном художественном музее украинского художественного искусства. До начала полномасштабного вторжения он жил и писал в столице.

Иван Марчук — автор техники живописи "плентанизм" (от слова "плентать" — плести). Она заключается в нанесении многослойных линий, визуально оказывающих эффект кружева. Благодаря этому стилю картины становятся более глубокими и уникальными.

Среди самых известных картин Марчука — "Звуки органа", "Реквием", "Последняя остановка", "Моя Земля — моя твердыня", "А вокруг Весна буяла". Всего в наработке художника более 500 работ.

Картина Ивана Марчука "Звуки органа"

Картина Ивана Марчука "Реквием"

Иван Марчук — единственный украинец, включенный в список "100 гениев современности" по версии газеты The Daily Telegraph в 2007 году. Его работы находятся в музеях пяти континентов, а выставки проходят во многих странах мира.

Где сейчас Иван Марчук

Когда началось полномасштабное вторжение, художнику пришлось эмигрировать в Вену. С 2022 по 2025 год за границей он создал более 200 работ, представленных на выставках в австрийской столице.

2 мая 2025 года в Вене состоялось открытие выставки "Скажи мне правду". На ней было представлено 450 картин художника. В начале 2025 года был создан благотворительный фонд, основанный для того, чтобы популяризировать произведения художника. Введен также конкурс детского рисунка "Путями Ивана Марчука".

В феврале 2025 года была открыта выставка "Эпическая реальность" Ивана Марчука в Палаццо Канчеллерии в Риме при Святом Престоле. Через несколько дней после открытия художник имел частную аудиенцию с Папой Римским Франциском.

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