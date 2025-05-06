Майже 600 грн "на вітер": Укрзалізниця втрапила у новий скандал і вигадала дивну відмову

В Укрзалізниці вже прокоментували ситуацію

Пасажирка поїзда сполученням Будапешт-Чоп зіткнулася з ситуацією, коли замість оплаченого вагона 1 класу їй довелося їхати у вагоні 2 класу. Укрзалізниця відмовилась повертати різницю у вартості квитків, яка становила майже 600 гривень.

Про це розповіла Мирослава Маініна на власній сторінці у соцмережах. За її словами, інцидент стався у квітні цього року під час її повернення додому потягом №143К. Жінка придбала квиток 1 класу, адже поїздка тривала і має бути комфортнішою. Проте відповідного вагону не виявилось у поїзді.

Пасажирка змушена була їхати у вагоні 2 класу на рандомних місцях. Після цього вона звернулася до Укрзалізниці з вимогою компенсувати різницю у вартості квитків, оскільки оплачена послуга не була надана.

Спочатку компанія відповіла не по суті, а потім перенаправила пасажирку до австрійських колег. Австрійська сторона зазначила, що компенсацію має здійснювати саме Укрзалізниця, оскільки квиток було придбано в українського перевізника.

У підсумку Укрзалізниця надіслала офіційного листа, в якому стверджувала, що "різниця вартості квитка відсутня". Така відповідь обурила жінку — вона показала скріншоти із застосунку компанії, де чітко видно різницю у ціні між квитками 1 та 2 класу.

Ситуацію під дописом Марини Маініної прокоментував український політолог Сергій Телешун. "Згідно кримінального кодексу ознаки шахрайства у особливо великих розмірах. Питання до відповідних правоохоронних структур за компетенцією, що робимо?" — написав він.

"Ми так якось їхали у поїзді без води. Теж а-ля першим класом. Компенсувати хоч щось відмовились…" — написала про свій досвід Богдана Носенок.

І в самій Укрзалізниці прокоментували звернення жінки, зазначивши, що кошти повертати не будуть. "Поїзд №143 формується та обслуговується іноземним перевізником MAV-START, і саме цей перевізник не подав вагон, в якому Ви мали здійснити поїздку", — йдеться у коментарі. Проте, як зазначається далі, згідно з чинними міжнародними нормами, підстав для повернення коштів у вигляді різниці між класами обслуговування немає. Також береться до уваги те, що поїздка була здійснена.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що українці масово скаржаться на УЗ. Коли повернуть гроші за квитки після кібератаки.