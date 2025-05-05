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Піщаний пляж та унікальний клімат. Затоплене село в Україні стало раєм для відпочинку (фото)

Автор
Олена Руденко
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Від краєвидів Бакоти захоплює подих
Від краєвидів Бакоти захоплює подих. Фото Колаж "Телеграф"

Там немає великих натовпів туристів

Відпочинок в Україні влітку може подарувати незабутні враження та відновити сили. Наша країна має дуже багату природу, можна обрати відпочинок на озерах, а можна зупинити вибір на "Українській Атлантиді" — Бакотську затоку на річці Дністер.

"Телеграф" розповідає про унікальне місце за 100 км від міста Хмельницький. Бакотська затока є одним з Семи природних чудес України, вона є частиною Національного парку "Подільські Товтри".

Чому Бакоту називають "Українською Атлантидою"

У 1981 році село Бакота затопили через будівництво Новодністровської ГЕС, відселивши жителів. Зараз там неймовірні безмежні краєвиди та майже дика природа з чудовою затокою.

Там неймовірні сансети

Чому варто відвідати Бакоту

Це місце з чистим повітрям, приємною водою та унікальним кліматом. Скелі та ліси навколо затоки утворюють "чашу", в яку не потрапляють холодні вітри, тому там завжди тепліше. Ще одна перевага — про Бакоту мало хто знає, тому потік туристів тут не такий великий.

Захопливі краєвиди Бакоти

Що подивитися

На Бакоті ви не занудьгуєте, адже крім пляжного відпочинку там є чим зайнятися. Зокрема варто відвідати Бакотський скельний монастир — зараз від нього залишились три кімнати, видовбані в товщі 120-метрової Білої Гори. Колись там було язичницьке капище, а у XII–XIII заснували печерний монастир.

Скельний монастир

Над монастирем розташовано оглядовий майданчик "Біла гора". З безпечних та облаштованих місць там можна насолодитися краєвидами, від яких перехоплює подих. Особливо неймовірно вони виглядають на заході сонця.

Також цікаво оглянути "візитівку" Бакоти — скелю "Кам’яна голова" або "Курник". Вона нагадує голову людини.

На відстані кількох кілометрів від затоки є кілька сімейних крафтових виробництв, які потішать гурманів. Там можна знайти унікальні чаї, тонкі вина, овечі сири тощо.

Як дістатися до Бакоти

Найзручніше доїхати до Кам'янець-Подільського (автомобілем, потягом, автобусом). Від цього міста до Бакоти їхати 40-50 хвилин — між ними 55 кілометрів. З Хмельницького дорога займає приблизно дві години.

Де зупинитися

Це місце ідеальне для відпочинку в наметах, є кемпінги та глемпінги. Для тих, кому потрібно більше комфорту є котеджні містечка та бази відпочинку.

Теремки (Бакотська затока)

Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне гліцеринове озеро на Рівненщині. Гармонія природи там поєднується з унікальним хімічним складом води, що додає йому особливого статусу.

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#Відпочинок #Хмельницька область #Бакота #літо 2025