Піщаний пляж та унікальний клімат. Затоплене село в Україні стало раєм для відпочинку (фото)
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Там немає великих натовпів туристів
Відпочинок в Україні влітку може подарувати незабутні враження та відновити сили. Наша країна має дуже багату природу, можна обрати відпочинок на озерах, а можна зупинити вибір на "Українській Атлантиді" — Бакотську затоку на річці Дністер.
"Телеграф" розповідає про унікальне місце за 100 км від міста Хмельницький. Бакотська затока є одним з Семи природних чудес України, вона є частиною Національного парку "Подільські Товтри".
Чому Бакоту називають "Українською Атлантидою"
У 1981 році село Бакота затопили через будівництво Новодністровської ГЕС, відселивши жителів. Зараз там неймовірні безмежні краєвиди та майже дика природа з чудовою затокою.
Чому варто відвідати Бакоту
Це місце з чистим повітрям, приємною водою та унікальним кліматом. Скелі та ліси навколо затоки утворюють "чашу", в яку не потрапляють холодні вітри, тому там завжди тепліше. Ще одна перевага — про Бакоту мало хто знає, тому потік туристів тут не такий великий.
Що подивитися
На Бакоті ви не занудьгуєте, адже крім пляжного відпочинку там є чим зайнятися. Зокрема варто відвідати Бакотський скельний монастир — зараз від нього залишились три кімнати, видовбані в товщі 120-метрової Білої Гори. Колись там було язичницьке капище, а у XII–XIII заснували печерний монастир.
Над монастирем розташовано оглядовий майданчик "Біла гора". З безпечних та облаштованих місць там можна насолодитися краєвидами, від яких перехоплює подих. Особливо неймовірно вони виглядають на заході сонця.
Також цікаво оглянути "візитівку" Бакоти — скелю "Кам’яна голова" або "Курник". Вона нагадує голову людини.
На відстані кількох кілометрів від затоки є кілька сімейних крафтових виробництв, які потішать гурманів. Там можна знайти унікальні чаї, тонкі вина, овечі сири тощо.
Як дістатися до Бакоти
Найзручніше доїхати до Кам'янець-Подільського (автомобілем, потягом, автобусом). Від цього міста до Бакоти їхати 40-50 хвилин — між ними 55 кілометрів. З Хмельницького дорога займає приблизно дві години.
Де зупинитися
Це місце ідеальне для відпочинку в наметах, є кемпінги та глемпінги. Для тих, кому потрібно більше комфорту є котеджні містечка та бази відпочинку.
Раніше "Телеграф" розповідав про унікальне гліцеринове озеро на Рівненщині. Гармонія природи там поєднується з унікальним хімічним складом води, що додає йому особливого статусу.