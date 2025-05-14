Свинарчука затримано. Одіозний чиновник часів Порошенка був в Іспанії

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу. За даними журналіста Михайла Ткача, йдеться про Олега Гладковського (Свинарчука).

Про це повідомляє НАБУ. З червня 2024 року Агенція розшукувала Гладковського.

Детальніше про затримання Гладковського 14 травня 2025 року читайте за посиланням