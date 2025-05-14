Свинарчука затримано в Іспанії. В чому звинувачують одіозного чиновника часів Порошенка

Йдеться про події 2017 року

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу. За даними журналіста Михайла Ткача, йдеться про Олега Гладковського (Свинарчука).

Про затримання повідомляє Національне антикорупційне бюро України, не називаючи імені затриманого. З червня 2024 року його розшукувала НАБУ. Вирішується питання щодо його екстрадиції. Про те, що затриманий — саме Олег Гладковський, у своєму Telegram-каналі поінформував український журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда" Михайло Ткач.

"Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Що відомо про Олега Гладковського

Йдеться про справу 2017 року, коли президентом України був Петро Порошенко. у липні 2021 року до суду було направлено обвинувальний акт щодо колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн гривень.

Гладковського, який до 2014 мав прізвище Свинарчук, звинувачували, що він не виключив з державного оборонного замовлення, попри невідповідність передбаченим урядом умовам, та подальшій закупівлі коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс". За даними слідства, фірмі незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

У листопаді 2023 року Гладковський виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Як повідомляв "Телеграф", рік тому Олегу Гладковському заочно обрали запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив йому арешт.