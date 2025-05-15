На фронті загинув колишній шоумен та зірка 2000-х Максим Неліпа: чи відомо щось про його загибель

Телеведучий загинув під час виконання бойового завдання: що саме сталося, достеменно невідомо

Український актор та шоумен Максим Неліпа, який у 2022 році добровільно встав до лав Збройних сил України, загинув на війну. Відомо, що він поліг на фронті 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання, точні обставини його загибелі наразі невідомі.

Про загибель Максима повідомила його дружина Тамара у Facebook. За її словами, зараз триває слідство щодо обставин його загибелі, оскільки, за її словами, "так не повинно було статися".

"Поки що, ще дуже мало інформації ("у зв'язку із надважкою обстановкою в країні потрібно чекати… йде слідство обставин") – як пояснили в його частині, де він служив останнім часом та був призначений командиром!.. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата. Будь проклята, війна", – написала вона.

Загибель Максима Неліпи підтвердили директор з розвитку футбольного клубу "Динамо Київ" Максим Радуцький та телеведуча Олена Філонова.

"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті. Спочивай друже. Слава герою", – написала Філонова.

Максиму Неліпі було 48 років, він народився у 1976 році у Києві. Неліпа був зіркою КВК, але впізнаваність отримав, як телеведучий популярної телелотереї "Хто там?" на "1+1", а також телешоу "Програй мільйон" на ICTV та "Підйом" на "Новому каналі". У 2007 році взяв участь у проєкті "Танці з зірками" – його партнеркою була Олена Шоптенко. З 2017 року Неліпа доєднався до команди "Дизель шоу" та брав участь у їхніх проєктах.

З лютого 2022 року Неліпа став до лав ЗСУ та воював. На фронті він командував розвідувальним взводом. У січні 2025 року Неліпа отримав важке поранення на фронті, переніс кілька операцій, реабілітацію, але попри це все одно повернувся на військову службу та знову пішов битися з окупантами.

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