Гаряча ніч у Криму: є прильоти по складах і аеродромах, ліквідовано російських військових (фото, відео)

Є загиблі серед російських військових

У Криму була неспокійна ніч і ранок, вибухи чули в кількох населених пунктах окупованого півострова. Біля Перевального (Сімферопольський район) в результаті нічної атаки загорівся військовий склад, зранку продовжувалась детонація боєприпасів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". На місці надзвичайної події палає великий склад боєприпасів, а трасу Алушта-Сімферополь перекрито, як інформують місцеві мешканці.

За повідомленнями очевидців, до місця пожежі в районі Перевального спрямували велику кількість машин швидкої допомоги та МНС.

Де розташоване Перевальне, в якому вибухнув склад боєприпасів

У Перевальному неподалік Сімферополя, де базується 126-а окрема гвардійська бригада, також лунали вибухи і піднімався дим. О 06:15 місцеві мешканці повідомили про дуже сильний вибух.

А дим в Перевальному все густіший та густіший

У результаті вибухів загинули російські військові, які в момент атаки чергували на складах, — партизани "АТЕШ". Скільки загиблих, наразі не відомо.

Ситуація в Севастополі

На фото, які поширюють у соцмережах, нібито слід від ракети, запущеної із зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" з території севастопольського військово-морського училища імені Нахімова.

Крім того, мешканці повідомляють, що вибухи у Севастополі лунають у районі аеродромів Бельбек та Кача, які знову опинилися під атакою безпілотників. Попередня атака на аеродром Чорноморського флоту Росії Кача була зафіксована 2 травня.

А ось такі звуки чули у селищі "Кача", що біля Севастополя. Там розташована авіабаза Чорноморського флоту РФ "Кача", яка є важливим військовим об'єктом. Аеродром Кача — це діюча військова авіабаза, яка використовується російськими окупаційними силами для базування авіації Чорноморського флоту.

Кача біля Севастополя

Вибухи в інших районах Криму

У Бахчисараї з 6:00 до 7:00 періодично було чути вибухи, про що повідомляють місцеві жителі. Два потужних вибухи було зафіксовано в районі Балаклави. У районі Алупки над морем недалеко від берега пролунали три потужні вибухи: о 5:40, 5:45 та 5:52. У небі було помітно дві темні димчасті хмарки. В Ялті перші вибухи почули ще о третій ночі.

Раніше "Телеграф" також писав, навіщо Росія притягла стільки ППО до Криму. Окупанти бояться, що Україна влаштує десантну операцію на півострів – тому тягнуть туди ППО