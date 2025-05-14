Бояться десанту: експерт пояснив, навіщо Росія притягла стільки ППО до Криму

Окупанти бояться, що Україна влаштує десантну операцію на півострів – тому тягнуть туди ППО

Росіяни розмістили значну кількість комплексів протиповітряної оборони в Криму, та продовжують посилювати це угруповання попри постійні втрати. Комплекси ППО росіян прикривають Крим з усіх боків. Окупанти бояться, що Україна влаштує десантну операцію на півострів.

Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV. Він нагадав, що Головне управління розвідки свого часу вже здійснювало висадки на узбережжя Криму.

"Вони собі міркують так, що Україна може зробити якусь спробу висадки на півострові Крим. Тим паче, що ГУР робили вже таку спробу. Так, вона була не дуже масова та вдала. Але вони спробували. Тому треба захищатися з повітря та води. Тому комплексів там багато", – сказав експерт.

При цьому росіяни зазнають великих втрат на території Криму: дорогі комплекси ППО, відновлювати які важко, регулярно пошкоджуються та знищуються Силами оборони України. Допомагають в цьому західні союзники, чиї літаки-розвідники активно сканують тимчасово окупований півострів.

"Західні літаки розвідувальні регулярно знаходяться у повітряному просторі над нейтральними водами поблизу Криму і сканують – де та що знаходиться. Російська ППО змушена відповідати. Вони активують радари, змушені спостерігати за цими літаками. І мисливець спостерігає за цими системами ППО, передає Україні дані. А далі Україна може влучно завдавати ударів і знищувати як радарні установки, так і персонал", – резюмував Ступак.

Нагадаємо, що тимчасово окупований росіянами Крим в ніч на 2 травня перебував під масованою атакою БПЛА. Безпілотники завітали на російські аеродроми у Бельбеку та Новофедорівці, вибухи було чутно також у Сімферополі, Севастополі, Армянську, Гвардійському та інших локаціях півострова.

Атака на тимчасово окупований Росією Крим неабияк занепокоїла окупантів. Адже вибухи лунали не тільки на російських аеродромах у Бельбеку та Новофедорівці, а біля газодобувних вишок. Росіяни також відмітили, що фактично ніяк не можуть боротися з морським безекіпажними катерами (МБЕК).