Горячая ночь в Крыму: есть прилеты по складам и аэродромам, ликвидированы российские военные (фото, видео)

Есть погибшие среди российских военных

В Крыму была неспокойная ночь и утро, взрывы слышались в нескольких населенных пунктах оккупированного полуострова. У Перевального (Симферопольский район) в результате ночной атаки загорелся военный состав, утром продолжалась детонация боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". На месте чрезвычайного происшествия горит большой склад боеприпасов, а трасса Алушта-Симферополь перекрыта, как информируют местные жители.

По сообщениям очевидцев, к месту пожара в районе Перевального было направлено большое количество машин скорой помощи и МЧС.

Где расположено Перевальное, в котором взорвался склад боеприпасов

В Перевальном недалеко от Симферополя, где базируется 126-я отдельная гвардейская бригада, также раздавались взрывы и поднимался дым. В 06:15 местные жители сообщили об очень сильном взрыве.

А дым в Перевальном все гуще и гуще.

В результате взрывов погибли российские военные, которые в момент атаки дежурили на складах, — партизаны "АТЕШ". Сколько погибших, пока неизвестно.

Ситуация в Севастополе

На распространяемых в соцсетях фото якобы следует от ракеты, запущенной из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" с территории севастопольского военно-морского училища имени Нахимова.

Кроме того, жители сообщают, что взрывы в Севастополе раздаются в районе аэродромов Бельбек и Кача, которые снова оказались под атакой беспилотников. Предыдущая атака на аэродром Черноморского флота России Кача была зафиксирована 2 мая.

А вот такие звуки слышали в поселке Кача, что у Севастополя. Там расположена авиабаза Черноморского флота РФ "Кача", являющаяся важным военным объектом. Аэродром Кача – это действующая военная авиабаза, используемая российскими оккупационными силами для базирования авиации Черноморского флота.

Кача у Севастополя

Взрывы в других районах Крыма

В Бахчисарае с 6:00 до 7:00 периодически слышались взрывы, о чем сообщают местные жители. Два мощных взрыва были зафиксированы в районе Балаклавы. В районе Алупки над морем недалеко от берега прогремели три мощных взрыва: в 5:40, 5:45 и 5:52. В небе было заметно два темных дымчатых облачка. В Ялте первые взрывы услышали еще в три ночи.

Ранее "Телеграф" также писал, зачем Россия привлекла столько ПВО в Крым. Оккупанты боятся, что Украина устроит десантную операцию на полуостров – поэтому тянут туда ПВО.