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До спеки ще далеко? Народний синоптик розчарував українців прогнозом на червень

Автор
Ігор Тимофєєв
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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне. Фото Freepik

Тепло на початку літа буде радше винятком, аніж правилом

Перша декада червня розчарує українців. Будуть спостерігатися досить помірні, як для літа, температури. Крім того, зберігатиметься висока вірогідність опадів в цей час (хоч і не дуже потужних). В окремі дні буде вітряно і досить похмуро.

Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він розповів, які ще погодні сюрпризи принесе перший місяць літа-2025.

Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".

За його словами, друга декада почнеться невеличким збільшенням температурного режиму, яке поступово переросте в справжнє літнє тепло.

– Втім, до спеки ще буде далеко. На початку другої десятиденки червня збережеться можливість опадів, однак далі практично без опадів, – зазначив Володимир Деркач.

Третя декада першого місяця літа збереже помірне літнє тепло.

– Наприкінці місяця (цей період триватиме два-три дні) тепла стане ще більше. Втім, це буде, скоріше винятком, аніж правилом. Та опадів буде мало, хоч зрідка і дощитиме, – каже знавець погоди.

Нагадаємо, провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.

Теги:
#Прогноз погоди #Погода влітку #Володимир Деркач