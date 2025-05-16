До спеки ще далеко? Народний синоптик розчарував українців прогнозом на червень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тепло на початку літа буде радше винятком, аніж правилом
Перша декада червня розчарує українців. Будуть спостерігатися досить помірні, як для літа, температури. Крім того, зберігатиметься висока вірогідність опадів в цей час (хоч і не дуже потужних). В окремі дні буде вітряно і досить похмуро.
Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він розповів, які ще погодні сюрпризи принесе перший місяць літа-2025.
Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".
За його словами, друга декада почнеться невеличким збільшенням температурного режиму, яке поступово переросте в справжнє літнє тепло.
– Втім, до спеки ще буде далеко. На початку другої десятиденки червня збережеться можливість опадів, однак далі практично без опадів, – зазначив Володимир Деркач.
Третя декада першого місяця літа збереже помірне літнє тепло.
– Наприкінці місяця (цей період триватиме два-три дні) тепла стане ще більше. Втім, це буде, скоріше винятком, аніж правилом. Та опадів буде мало, хоч зрідка і дощитиме, – каже знавець погоди.
Нагадаємо, провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.