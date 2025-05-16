До жары еще далеко? Народный синоптик разочаровал украинцев прогнозом на июнь

Тепло в начале лета будет скорее исключением, чем правилом

Первая декада июня разочарует украинцев. Будут наблюдаться довольно умеренные, как для лета, температуры. Кроме того, сохраняется высокая вероятность осадков в это время (хотя и не очень сильных). В отдельные дни будет ветрено и довольно пасмурно.

Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. Он рассказал, какие еще погодные сюрпризы принесет первый месяц лета-2025.

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По его словам, вторая декада начнется небольшим повышеним температурного режима, постепенно перерастущего в настоящее летнее тепло.

– Впрочем, до жары еще будет далеко. В начале второй десятидневки июня сохранится возможность осадков, однако дальше практически без осадков, – отметил Владимир Деркач.

Третья декада первого месяца лета сохранит умеренное летнее тепло.

– В конце месяца (этот период будет длиться два-три дня) тепла станет еще больше. Впрочем, это будет скорее исключением, чем правилом. Но осадков будет мало, хоть изредка и дождь, – говорит знаток погоды.

Напомним, ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", почему в прогнозах синоптиков много ошибок.