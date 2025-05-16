До жары еще далеко? Народный синоптик разочаровал украинцев прогнозом на июнь
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Тепло в начале лета будет скорее исключением, чем правилом
Первая декада июня разочарует украинцев. Будут наблюдаться довольно умеренные, как для лета, температуры. Кроме того, сохраняется высокая вероятность осадков в это время (хотя и не очень сильных). В отдельные дни будет ветрено и довольно пасмурно.
Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач. Он рассказал, какие еще погодные сюрпризы принесет первый месяц лета-2025.
Больше читайте в публикации: "Только один жаркий месяц: лето-2025 удивит украинцев, обещает народный синоптик".
По его словам, вторая декада начнется небольшим повышеним температурного режима, постепенно перерастущего в настоящее летнее тепло.
– Впрочем, до жары еще будет далеко. В начале второй десятидневки июня сохранится возможность осадков, однако дальше практически без осадков, – отметил Владимир Деркач.
Третья декада первого месяца лета сохранит умеренное летнее тепло.
– В конце месяца (этот период будет длиться два-три дня) тепла станет еще больше. Впрочем, это будет скорее исключением, чем правилом. Но осадков будет мало, хоть изредка и дождь, – говорит знаток погоды.
Напомним, ведущая ученая, физик атмосферы и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова объяснила "Телеграфу", почему в прогнозах синоптиков много ошибок.