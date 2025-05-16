Україна не фаворит Євробачення 2025? Які шанси Ziferblat і хто ближчий до перемоги у гранд-фіналі

Фінал пісенного конкурсу відбудеться увечері 17 травня

Цієї суботи відбудеться великий фінал 69-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025. За підсумками першого півфіналу 13 травня український гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, як традиційно всі представники України, змогли вийти у фінал і тепер мають шанс поборотися з 26-ма країнами-учасницями.

Після другого півфіналу 15 травня "Телеграф" показує оновлений рейтинг букмекерів — кому пророкують перемогу найбільше і на якому місці зараз Україна. Відразу зазначимо, що суттєвих змін у загальній таблиці eurovisionworld.com не відбулося.

Євробачення 2025: п’ятірка з більшими шансами на перемогу

Все ближче до гранд-фіналу, але фаворити цьогорічного конкурсу залишаються незмінними. Так, перший рядок у таблиці займає гурт KAJ зі Швеції з треком Bara bada bastu із шансом на перемогу у 42%.

На другому місці — співак JJ з Австрії з піснею Wasted Love (21%), на третьому — співачка Louane з Франції з треком Maman (9%). Далі йдуть Нідерланди (4 місце, 5%) та Фінляндія (5 місце, 4%).

Дані букмекерських ставок. Фото: eurovisionworld.com

Євробачення 2025: що віщують Україні

Гурт Ziferblat на момент публікації матеріалу знаходиться на 13 місці в рейтингу букмекерів. Шанси на перемогу на Євробаченні у 2025 році оцінюють у 1%. Вище за Україну знаходиться Італія (співак Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro); нижче — Німеччина (дует Abor & Tynna з піснею Baller).

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 пройде у швейцарському місті Базель у суботу, 17 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не слід голосувати через зв’язок із Росією.