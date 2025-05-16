Євробачення 2025: про що пісня від України Bird of Pray і що відомо про гурт Ziferblat

Гранд-фінал Євробачення відбудеться вже цієї суботи

Вже цієї суботи, 17 травня, світ дізнається, хто стане переможцем Євробачення 2025. Можливо, це буде саме Україна та її представник — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У гранд-фіналі колектив виступить під номером сім і змагатиметься із 25 країнами. Їхня композиція — це не просто красиве звучання — вона має глибокий сенс.

"Телеграф" вирішив нагадати, що відомо про гурт Ziferblat і про що їхня конкурсна пісня. Колектив підкорюватиме Європу у швейцарському місті Базель.

Що відомо про гурт Ziferblat

Колектив було створено 10 років тому, у 2015-му, братами-близнюками Даниїлом та Валентином Лещинськими. Спочатку третім учасником був Женя Шевченко, але пізніше став Федір Ходаков, який і залишився барабанником донині.

За перших два роки існування гурт випустив альбом "Кіносеанс". Колектив став їздити з концертами на різні фестивалі, зокрема, "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", де знайшли свою аудиторію слухачів.

У 2019 році Ziferblat взяв участь в шоу "Х-Фактор", де заспівав пісню "Вночі". Від членів журі вони отримали три "так", але здобути перемогу їм не вдалося. У 2023 році гурт отримав нагороду у премії "Музвар" у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

На сцену Євробачення колектив намагався потрапити ще у 2023 році. Вони потрапили до лонглиста, але не пройшли у фінал Нацвідбору. У 2024 році хлопцям вдалося пройти у фінал Нацвідбору з піснею Place "I Call Home". Тоді вони стали фаворитами глядачів і посіли друге місце після alyona alyona і Jerry Heil.

Нацвідбір 2025 і пісня Bird of Pray

Цьогоріч у Національному відборі гурт здобув перемогу і успішно представив нашу країну у першому півфіналі Євробачення, пройшовши у гранд-фінал.

Трек Bird of Pray (пер. — дослівно птах молитви) розповідає про біль утрати, тугу за рідною домівкою і віру в майбутнє. Головний образ — птах, який є символом відродження, надії та свободи.

"Bird of Pray – глибока й емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У ній переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили – все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії, що живе в серцях людей", — розповідали учасники гурту в інтерв'ю для 24 Каналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на сцені Євробачення заспівали про радянську собаку, який помер в муках. Представниця Ірландії, яка виконувала цей трек, не пройшла у гранд-фінал.