Як проголосувати за улюбленого учасника Євробачення 2025: інструкція для українців в Україні і за кордоном

На який номер відправити SMS за фаворита — докладніше у матеріалі

У суботу, 17 травня 2025 року, у швейцарському місті Базель відбудеться фінал популярного музичного конкурсу Євробачення. На відміну від другого півфіналу 15 травня, цього разу українці зможуть взяти участь у голосуванні.

Як саме українці можуть віддати свій голос за улюбленого учасника на Євробаченні 2025 — читайте у матеріалі "Телеграфу". Існують особливі правила і для українців, котрі перебувають за кордоном.

У фіналі виступатимуть представники з 26 країн, серед яких журі та глядачі оберуть переможця. Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Представники України, гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, вийдуть на сцену під номером 7.

Порядок виступів фіналістів Євробачення 2025. Фото: eurovision.ua

Правила голосування на Євробаченні 2025 для України

У фіналі мають право голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу. Українці можуть віддати свій голос двома способами: онлайн на сайті esc.vote або надіславши SMS на номер 7576 із зазначенням номера учасника від 01 до 26 (вартість SMS – 8,50 грн). Водночас голосувати за представника своєї країни заборонено.

Як проголосувати українцям за кордоном

Офіційний додаток Eurovision Song Contest App

Доступно для iOS, Android та Windows. Після голосування ви отримаєте персональне відеозвернення від обраного виконавця.

Телефонний дзвінок або SMS

Номери голосування відображатимуться на екрані під час трансляції. Зауважте, що ви не можете голосувати за представника своєї країни.

Онлайн-платформа esc.vote

Доступна для глядачів із країн, які не беруть участь у конкурсі. Онлайн-голосування для них відкривається орієнтовно опівночі 15 травня і буде доступним до початку прямої трансляції шоу. Голосування відкривається після виступу останнього учасника та триває близько 18 хвилин.

Правила голосування на Євробаченні 2025

Кожен глядач може віддати до 20 голосів, розподіливши їх між різними учасниками чи віддавши все одному. Голосувати за представника країни, де ви перебуваєте під час голосування, заборонено.

Як проголосувати за Україну в інших країнах

Якщо ви перебуваєте за кордоном, відправляйте SMS з номером 07 на спеціальні номери, що відповідають країні перебування. Повний перелік країн та номерів для голосування на Євробаченні 2025 представлений у таблиці нижче. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не слід голосувати через зв'язок із Росією.

Номери для SMS голосування за кордоном. Фото: eurovision.ua

Нагадуємо, що цієї суботи, 17 травня, відбудеться фінал конкурсу Євробачення 2025. У змаганні візьмуть участь представники 26 країн, у тому числі й представники України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Раніше ми писали, де можна подивитися фінал Євробачення 17 травня онлайн.