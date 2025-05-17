Гранд-фінал Євробачення 2025: де і коли дивитися трансляції і які шанси в України
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У суботу, 17 травня, у Швейцарії відбудеться гранд-фінал Євробачення 2025
У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі пройде гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За перемогу боротимуться представники 26 країн, серед яких і Україна. Нашу країну на конкурсі представить гурт Ziferblat.
"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися онлайн-трансляції Євробачення 2025 та які шанси на перемогу в України.
Які країни виступлять у фіналі?
За результатами перших двох півфіналів, які пройшли 13 та 15 травня, у гранд фінал потрапили представники 20 країн. Артисти зі ще 5 країн-засновників конкурсу пройшли у фінал автоматично – це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія. Також у фіналі за замовчанням є представники Швейцарії, яка цього року приймає Євробачення 2025.
- Список країн-фіналістів
- Норвегія
- Албанія
- Швеція
- Ісландія
- Нідерланди
- Польща
- Сан-Маріно
- Естонія
- Португалія
- Україна
- Литва
- Ізраїль
- Вірменія
- Данія
- Австрія
- Люксембург
- Фінляндія
- Латвія
- Мальта
- Греція
Вже відомо, що представники України гурт Ziferblat виступить у гранд-фіналі Євробачення 2025 під номером 7. До цього наші артисти виступали п’ятими у першому півфіналі і вони були оголошені останніми серед тих, хто пройшов у фінал.
Де і коли дивитись трансляції Євробачення?
Відкриття гранд-фіналу відбудеться вже традиційно о 22.00 за київським часом. О 21:00 на платформах Суспільного мовлення розпочнеться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025", а з 22:00 пряма трансляція фіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення у Базелі.
Список онлайн-трансляцій:
- на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення Україна;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспiльного мовлення та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Які шанси на перемогу має Україна?
Україну на Євробаченні 2025 року за підсумками Національного відбору представляє група Ziferblat. Учасники успішно виступили у першому півфіналі з піснею "Bird of Pray", представивши неймовірне магічне шоу, та пройшли у гранд-фінал.
Перед фіналом букмекери оцінюють шанси України по-середньо, наші учасники Ziferblat знаходяться на 13-й позиції в рейтингу сайту eurovisionworld.com. Перше місце прогнозують Швеції — KAJ з піснею "Bara bada bastu". У першій п’ятірці лідерів зараз Швеція, Австрія, Франція, Фінляндія та Нідерланди.
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