Рус

Гранд-фінал Євробачення 2025: де і коли дивитися трансляції і які шанси в України

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
911
Україну у фіналі Євробачення 2025 представить гурт Ziferblat Новина оновлена 17 травня 2025, 11:28
Україну у фіналі Євробачення 2025 представить гурт Ziferblat. Фото Телеграф, Getty Images

У суботу, 17 травня, у Швейцарії відбудеться гранд-фінал Євробачення 2025

У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі пройде гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За перемогу боротимуться представники 26 країн, серед яких і Україна. Нашу країну на конкурсі представить гурт Ziferblat.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися онлайн-трансляції Євробачення 2025 та які шанси на перемогу в України.

Які країни виступлять у фіналі?

За результатами перших двох півфіналів, які пройшли 13 та 15 травня, у гранд фінал потрапили представники 20 країн. Артисти зі ще 5 країн-засновників конкурсу пройшли у фінал автоматично – це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія. Також у фіналі за замовчанням є представники Швейцарії, яка цього року приймає Євробачення 2025.

  • Список країн-фіналістів
  1. Норвегія
  2. Албанія
  3. Швеція
  4. Ісландія
  5. Нідерланди
  6. Польща
  7. Сан-Маріно
  8. Естонія
  9. Португалія
  10. Україна
  11. Литва
  12. Ізраїль
  13. Вірменія
  14. Данія
  15. Австрія
  16. Люксембург
  17. Фінляндія
  18. Латвія
  19. Мальта
  20. Греція

Вже відомо, що представники України гурт Ziferblat виступить у гранд-фіналі Євробачення 2025 під номером 7. До цього наші артисти виступали п’ятими у першому півфіналі і вони були оголошені останніми серед тих, хто пройшов у фінал.

Євробачення 2025 фото

Де і коли дивитись трансляції Євробачення?

Відкриття гранд-фіналу відбудеться вже традиційно о 22.00 за київським часом. О 21:00 на платформах Суспільного мовлення розпочнеться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025", а з 22:00 пряма трансляція фіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення у Базелі.

Список онлайн-трансляцій:

Євробачення 2025 трансляції

Які шанси на перемогу має Україна?

Україну на Євробаченні 2025 року за підсумками Національного відбору представляє група Ziferblat. Учасники успішно виступили у першому півфіналі з піснею "Bird of Pray", представивши неймовірне магічне шоу, та пройшли у гранд-фінал.

Циферблат
Ziferblat. Фото: Getty Images

Перед фіналом букмекери оцінюють шанси України по-середньо, наші учасники Ziferblat знаходяться на 13-й позиції в рейтингу сайту eurovisionworld.com. Перше місце прогнозують Швеції — KAJ з піснею "Bara bada bastu". У першій п’ятірці лідерів зараз Швеція, Австрія, Франція, Фінляндія та Нідерланди.

Євробачення, рейтинг букмекерів

Раніше "Телеграф" розповідав, як проголосувати за улюбленого учасника Євробачення 2025. Інструкція для українців в Україні та за кордоном.

Теги:
#Фінал #Євробачення 2025 #Ziferblat