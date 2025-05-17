Гранд-фінал Євробачення 2025: де і коли дивитися трансляції і які шанси в України

У суботу, 17 травня, у Швейцарії відбудеться гранд-фінал Євробачення 2025

У суботу, 17 травня, у швейцарському Базелі пройде гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За перемогу боротимуться представники 26 країн, серед яких і Україна. Нашу країну на конкурсі представить гурт Ziferblat.

"Телеграф" розповідає, де і коли дивитися онлайн-трансляції Євробачення 2025 та які шанси на перемогу в України.

Які країни виступлять у фіналі?

За результатами перших двох півфіналів, які пройшли 13 та 15 травня, у гранд фінал потрапили представники 20 країн. Артисти зі ще 5 країн-засновників конкурсу пройшли у фінал автоматично – це Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія. Також у фіналі за замовчанням є представники Швейцарії, яка цього року приймає Євробачення 2025.

Список країн-фіналістів

Норвегія Албанія Швеція Ісландія Нідерланди Польща Сан-Маріно Естонія Португалія Україна Литва Ізраїль Вірменія Данія Австрія Люксембург Фінляндія Латвія Мальта Греція

Вже відомо, що представники України гурт Ziferblat виступить у гранд-фіналі Євробачення 2025 під номером 7. До цього наші артисти виступали п’ятими у першому півфіналі і вони були оголошені останніми серед тих, хто пройшов у фінал.

Де і коли дивитись трансляції Євробачення?

Відкриття гранд-фіналу відбудеться вже традиційно о 22.00 за київським часом. О 21:00 на платформах Суспільного мовлення розпочнеться "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025", а з 22:00 пряма трансляція фіналу 69-го пісенного конкурсу Євробачення у Базелі.

Список онлайн-трансляцій:

Які шанси на перемогу має Україна?

Україну на Євробаченні 2025 року за підсумками Національного відбору представляє група Ziferblat. Учасники успішно виступили у першому півфіналі з піснею "Bird of Pray", представивши неймовірне магічне шоу, та пройшли у гранд-фінал.

Ziferblat. Фото: Getty Images

Перед фіналом букмекери оцінюють шанси України по-середньо, наші учасники Ziferblat знаходяться на 13-й позиції в рейтингу сайту eurovisionworld.com. Перше місце прогнозують Швеції — KAJ з піснею "Bara bada bastu". У першій п’ятірці лідерів зараз Швеція, Австрія, Франція, Фінляндія та Нідерланди.

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