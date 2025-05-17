Спить по 4-5 годин і працює у вихідні: The Times розповів про життя Зеленського під час війни

У глави держави залишилася звичка жартувати, хоча останнім часом він став сумнішим.

Президент України Володимир Зеленський спить по 4-5 годин на добу, а робота починається з переглядів карт битв. При цьому працює він навіть у вихідні.

Про це розповіли його друзі та колеги. Їхні слова зібрані в матеріалі The Times.

"Ви повинні розуміти, що він любить свою роботу і черпає з неї енергію. Він завжди був у цьому офісі в неділю. У цій самій кімнаті народилася приказка: робота — це те, що ви робите поза робочим часом", — розповів актор і близький друг Зеленського Олександр Пікалов.

Він розповів, що український президент спить лише кілька годин на добу та тримає на робочому столі маленький гранітний бюст Вінстона Черчилля. Крім того, він рідко зустрічається з сім’єю.

Нардеп, голова парламентського комітету із закордонних справ Олександр Мережко описав Зеленського як "художника, гнучкого, талановитого, креативного, який нестандартно мислить і має швидкий розум". Крім того, чиновник каже, що у президента залишається звичка жартувати, хоча останнім часом у ньому з’явився "якийсь сум, якого не було раніше".

При цьому Мережко припускає, що постійні іноземні робочі візити дозволяють Зеленському відволіктися. З початку 2025 року він здійснив 22 закордонні візити до 18 країн світу.

Американський журналіст Саймон Шустер, який регулярно підтримує контакти з українським президентом, зазначає, що той упевнений у своїй здатності переконати будь-кого при персональній зустрічі віч-на-віч.

"Це формат, у якому він почувається найсильніше як перемовник. Він сказав мені, що хотів би такого роду розмову з Трампом, щоб залишити в минулому ту жахливу зустріч у Білому домі", — сказав він.

Показово, що після переговорів у Ватикані Трамп і деякі чиновники його адміністрації стали більш нетерплячими щодо Путіна. Шустер переконаний, що Зеленський зміг донести до американського президента просте послання: "Путіну не можна довіряти, він вас зрадить, а будь-яка укладена угода завдасть шкоди вашій спадщині".

Як повідомлялося раніше, Зеленський ще раз вирушив до Ватикану. Цього разу він візьме участь у церемонії інтронізації нового Папи Римського Лео XIV і, можливо, проведе низку зустрічей з іноземними лідерами.