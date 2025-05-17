Спит по 4-5 часов и работает по выходным: The Times рассказал о жизни Зеленского во время войны

У главы государства осталась привычка шутить, хотя в последнее время он стал более грустным

Президент Украины Владимир Зеленский спит по 4-5 часов в сутки, а его работа начинается с просмотров карт сражений. При этом работает он даже по выходным.

Об этом рассказали его друзья и коллеги. Их слова собраны в материале The Times.

"Вы должны понимать, что он любит свою работу и черпает из нее энергию. Он всегда был в этом офисе по воскресеньям. В этой самой комнате родилась поговорка: работа — это то, что вы делаете вне рабочего времени", — рассказал актер и близкий друг Зеленского Александр Пикалов.

Он рассказал, что украинский президент спит лишь несколько часов в сутки и держит на рабочем столе маленький гранитный бюст Уинстона Черчилля. Кроме того, он редко видится с семьей.

Нардеп, глава парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко описал Зеленского как "художника, гибкого, талантливого, креативного, нестандартно мыслящего и обладающего быстрым умом". Кроме того, чиновник говорит, что у президента остается привычка шутить, хотя в последнее время в нем появилась "какая-то грусть, которой не было раньше".

При этом Мережко допускает, что постоянные иностранные рабочие визиты позволяют Зеленскому отвлечься. С начала 2025 года он совершил 22 зарубежных визита в 18 стран мира.

Американский журналист Саймон Шустер, который регулярно поддерживает контакты с украинским президентом, отмечает, что тот уверен в свой способности переубедить любого при персональной встрече один на один.

"Это формат, в котором он чувствует себя сильнее всего как переговорщик. Он сказал мне, что хотел бы такого рода разговор с Трампом, чтобы оставить в прошлом ту ужасную встречу в Белом доме", — сказал он.

Показательно, что после переговоров в Ватикане Трамп и некоторые чиновники его администрации стали более нетерпеливыми по отношению к Путину. Шустер убежден, что Зеленский смог донести до американского президента простое послание: "Путину нельзя доверять, он вас предаст, а любая заключенная сделка нанесет ущерб вашему наследию".

Как сообщалось ранее, Зеленский еще раз отправился в Ватикан. На этот раз он примет участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Лео XIV и возможно проведет ряд встреч с иностранными лидерами.