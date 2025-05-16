Стало відомо, чим займалися Путін та Зеленський під час перемовин в Стамбулі

Зеленський на міжнародній арені, Путін – у Кремлі

Президент Росії Володимир Путін, який відмовився їхати в Стамбул на переговори із Володимиром Зеленським, удавав, що займається дуже важливими державними справами. Зокрема, просто під час переговорів між російською та українською делегаціями, на які він відправив мало значущих політиків, Путін нібито проводив нараду з Совбезом РФ.

Про це відзвітували російські ЗМІ. Глава Кремля скликав засідання Ради безпеки з інформаційних питань, демонстративно ігноруючи важливі міжнародні переговори.

Тим часом, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, Путін начебто отримує всю інформацію про хід переговорів у Стамбулі в режимі онлайн. Пєсков також підкреслив, що російська делегація має "всі необхідні установки щодо переговорної позиції", які були погоджені з президентом РФ.

У Кремлі не виключають, що Путін 16 травня проведе міжнародну телефонну розмову. Пєсков особливо наголосив на необхідності зустрічі глави РФ та президента США Дональда Трампа.

Водночас Президент України Володимир Зеленський 16 травня взяв участь у пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Албанії. Український лідер разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прибули до Тирани для участі у цьому міжнародному заході.

Шостий саміт Європейської політичної спільноти, що відбувається 16 травня 2025 року, є першим, який проходить у регіоні Західних Балкан. У заході мали прийняти участь 47 лідерів держав і урядів, серед яких представники країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп нібито змусить Путіна приїхати на переговори із Зеленським. Він навіть назвав дату.