Окупантів пересадять на самокати? Росіяни на фронті вдаються до нових хитрощів

У ЗС РФ намагаються підвищити маневреність війська

Російські солдати на передовій пересідають з бронетехніки на автомобілі, баггі та мотоцикли. Кількість броні в них зменшується через великі втрати. Окрім того, українські безпілотники роблять її малоефективною.

Про це в етері "Ми – Україна" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Останні декілька місяців росіяни значно зменшили використання бронетехніки", – сказав він.

За словами військового, це відбувається через те, що її в окупантів суттєво поменшало. Друга причина – вони зрозуміли, що бронетехніка не дуже ефективна при такій насиченості БПЛА.

"Замість неї ворог частіше застосовує легку та імпровізовану – мотоцикли, баггі, авто", – уточнив майор.

Варто зазначити, що хоча броня і дає більше захисту, але легкий транспорт, які почали використовувати росіяни, має вищу маневреність.

Тим часом голова Громадської палати Саратовської області (Росія) Борис Шинчук запропонував заборонити електросамокати та передати їх на фронт.

"Це дуже небезпечно для нашого населення. Я взагалі б це все заборонив і відправив би їх (самокати – ред.) на "СВО" для допомоги нашим хлопцям", – заявив він.

Нагадаємо, росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус поблизу міста Білопілля Сумської області зранку у суботу, 17 травня. Загинуло дев'ять людей.