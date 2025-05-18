Оккупантов пересадят на самокаты? Россияне на фронте прибегают к новым уловкам

В ВС РФ пытаются повысить маневренность войска

Российские солдаты на передовой пересаживаются с бронетехники на автомобили, багги и мотоциклы. Количество брони у них уменьшается из-за больших потерь. Кроме того, украинские беспилотники делают ее малоэффективной.

Об этом в эфире "Мы — Украина" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Последние несколько месяцев россияне значительно снизили использование бронетехники", – сказал он.

По словам военного, это происходит из-за того, что ее у оккупантов стало существенно меньше. Вторая причина – они поняли, что бронетехника не слишком эффективна при такой насыщенности БПЛА.

"Вместо нее враг чаще применяет легкую и импровизированную – мотоциклы, багги, авто", – уточнил майор.

Стоит отметить, что хотя броня и дает больше защиты, но легкий транспорт, который начали использовать россияне, имеет более высокую маневренность.

Тем временем глава Общественной палаты Саратовской области (Россия) Борис Шинчук предложил запретить электросамокаты и передать их на фронт.

"Это очень опасно для нашего населения. Я вообще бы это все запретил и отправил бы их (самокаты – ред.) на "СВО" для помощи нашим ребятам", – заявил он.

Напомним, россияне атаковали беспилотником рейсовый автобус вблизи города Белополье Сумской области с утра в субботу, 17 мая. Погибли девять человек.