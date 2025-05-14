Росіяни, ймовірно, захопили нові території одразу на двох напрямках (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Просування росіян на фронті сталося у Донецькій області. Триває 1176-й день повномасштабної війни Росії проти України, від початку доби 13 травня до 22:00 на фронті сталося 125 бойових зіткнень.

За даними аналітиків порталу DeepState, ворог просунувся у Малинівці (село у Покровському районі Донецької області). Крім того, російська армія захопила нові території у Багатирю та біля Новосілки. Це — Новопавлівський напрямок. Багатир розташований у Волноваському районі, а Новосілка у Великоновосілківському.

Ситуація на фронті 13 травня — дані Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 13 травня повідомили, що на Покровському напрямку від початку доби до 22:00 росіяни 42 рази атакували позиції наших захисників. Бої тривали у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (13 травня, — ред.) окупанти на Покровському напрямку втратили 144 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, вісім розвідувальних БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли. Також українські захисники уразили гармату, міномет та одну бойову броньовану машину ворога", — поінформували у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих атак поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля. На момент виходу зведення п’ять боєзіткнень ще тривали.

Як повідомляв "Телеграф", за даними джерел у Головному управлінні розвідки Міноборони України, росіяни стягують війська, щоб посилити тиск на фронті. Ворог готується до масштабного наступу.