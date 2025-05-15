Росіяни могли окупувати нове селище. Вони мають просування на трьох напрямках, - DeepState (карта боїв)

Тривають важкі бої

Просування росіян на фронті у Донецькій області зафіксували аналітики DeepState. Триває 1177-й день повномасштабної війни Росії проти України, за минулу добу, 14 травня, на фронті сталося 168 бойових зіткнень.

За даними аналітиків порталу DeepState, ворог окупував Нове (Лиманський напрямок). Також росіяни просунулися у Часовому Яру (Краматорський напрямок), Малинівці та біля Нової Полтавки (Покровський напрямок).

Ситуація на фронті 14 травня — дані Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Росіяни намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки, повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку за добу зафіксовано вісім боєзіткнень. Бої тривали поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії росіян. Вони намагалися просунутися в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 26 атак. Бої тривали поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Торецькому напрямку ворог атакував 19 раз. Росіяни наступали неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

Як розповідав "Телеграф", командир Третього армійського корпусу (колишня 3-я ОШБР) Андрій Білецький заявив, що у ЗСУ є велика проблема — поширення неправдивої інформації. З’являється вона як через страх принести погані новини, так і через бажання "зробити кар’єру".