Раритетний масажер для жінок з СРСР продають за смішні гроші в Україні (фото)

Свого часу був розкішшю і дарувався на великі свята

В Україні з'явився на продаж рідкісний вінтажний прилад — масажер "Харків'янка-2". Його виготовили ще за часів СРСР.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з продажу речей. Жіночий електроприлад був випущений Харківським заводом електробритв.

"Харків'янка-2" являє собою унікальний 3-в-1 прилад особистої гігієни для жінок, який поєднує функції масажера, машинки для стрижки та манікюрного набору. За описом продавця, прилад призначений "для масажу, стрижки та видалення волосся" і комплектується пластиковим кейсом для зручного транспортування.

Пристрій працює від електромережі напругою 127 та 220 вольт та зберігся у хорошому робочому та зовнішньому стані. До комплекту входить оригінальна упаковка, інструкція з використання, електричний прилад та повний набір насадок.

Коштує така річ 280 грн. Доставку можна зробити будь-кою поштою.

Прилад був надто дорогим у радянські часи, але й належав до категорії найдоступніших побутових товарів. Придбати такий прилад могли собі дозволити родини із середнім достатком, хоча нерідко "Харків'янку" купували в якості подарунка на значні події – весілля, ювілеї чи інші свята. У сільській місцевості ці прилади зустрічалися значно рідше через обмежений доступ до товарів та нижчий рівень доходів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають діамантові сережки, які були шалено популярні в часи СРСР. Їх ціна така сама, як і новий флагманський смартфон від провідних виробників.