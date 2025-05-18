Раритетный массажер для женщин из СССР продают за смешные деньги в Украине (фото)

В свое время был роскошью и дарился на большие праздники

В Украине появился на продажу редкий винтажный прибор – массажер "Харьковчанка-2". Его изготовили еще при СССР.

Соответствующее объявление появилось на сайте по продаже вещей. Женский электроприбор был выпущен Харьковским заводом электробритв.

"Харьковчанка-2" представляет собой уникальный 3-в-1 прибор личной гигиены для женщин, сочетающий функции массажера, машинки для стрижки и маникюрного набора. По описанию продавца, прибор предназначен для массажа, стрижки и удаления волос и комплектуется пластиковым кейсом для удобной транспортировки.

Устройство работает от электросети напряжением 127 и 220 вольт и сохранилось в хорошем рабочем и внешнем состоянии. В комплект входят оригинальная упаковка, инструкция по использованию, электрический прибор и полный набор насадок.

Стоит такая вещь 280 грн. Доставку можно оформить на любую почту.

Прибор был слишком дорогим в советское время, но и принадлежал к категории наиболее доступных бытовых товаров. Приобрести такой прибор могли позволить себе семьи со средним достатком, хотя нередко "Харьковчанку" покупали в качестве подарка на значительные события – свадьбы, юбилеи или другие праздники. В сельской местности эти приборы встречались значительно реже из-за ограниченного доступа к товарам и более низкого уровня доходов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают бриллиантовые серьги, которые были безумно популярны во времена СССР. Их цена такая же, как и новый флагманский смартфон от ведущих производителей.